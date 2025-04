Nema više skrivanja! Jelena Rozga potvrdila da je u vezi sa 11 godina mlađim sinom Tončija Huljića: Dosta je bilo...

Pevačica Jelena Rozga na jednom događaju u Hrvatskoj se pojavila u pratnji dečka Ivana Huljića pa je tom prilikom progovorila o njihovoj vezi, ali i prijateljstvu s Ninom Badrić, koja ih je prva "razotkrila".

- Oni se ne skrivaju, znam da nije ispalo nezgodno, potvrdio je Grašo nakon toga, ali mislim da je Jelena jedna sasvim normalna, obična, svakodnevna cura, nije ona od onih koji bi skrivali nešto lepo što se dešava u životu. Evo, ja joj želim da u svemu bude uspešna i sretna - rekla je Nina nedavno za InMagazin.

Rozga je sada otkrila da se nije naljutila na nju i da ne krije da je srećna u ljubavi.

- A što ću se naljutiti. Niko se ne krije, mi se ne krijemo, mi normalno živimo, ali je bilo slatko. Ja sam se tako nasmijala, najjača je - rekla je Rozga.

- A onda je došao Grašo i sve lepo potvrdio? - pitali su Rozgu novinari.

- I Grašo lepo itd. Ali dobro, sve je to simpatično, trebao je neko reći i to je ok - kazala je Rozga kroz osmeh.

Podsetimo, Rozga već neko vreme uživa u ljubavi sa sinom Tončija Huljića. Njih dvoje su obnovili vezu posle jedne decenije. To što je ona starija od svog izabranika 11 godina uopšte im ne predstavlja problem.

Pevačica i naslednik čuvenog kompozitora započeli su vezu tokom rada na njenoj pesmi "Od čega sam ja", a Ivan je bio podrška Jeleni i tokom njenih decembarskih i januarskih koncerata u beogradskom Sava centru.

Autor: Nikola Žugić