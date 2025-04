Bivša rijaliti zvezda i sadašnja voditeljka otkriva zašto praznike i dalje doživljava dečijim očima, koga bi pozvala na uskršnju trpezu, kako uspeva da sačuva privatnost u javnom poslu, ali i zašto je mir u kući njena najvažnija pratnična vrednost!

Ivana Šopić već godinama je poznato lice sa malih ekrana. Publika je pamti kao emotivnu i duhovitu rijaliti učesnicu, a danas je gledamo u ozbiljnijoj ulozi, kao voditeljku najgledanijeg rijalitija. Ipak, uprkos karijeri u centru pažnje, ona i dalje uspeva da zadrži toplinu, jednostavnost i ono najvažnije – autentičnost. U prazničnom intervjuu za naš portal otkriva kako izgleda njen Uskrs, zašto mama još uvek farba jaja, i koliko joj znači mir iza zatvorenih vrata.

- Uskrs provodim u porodičnoj atmosferi, kao i svaki praznik, okupljeni oko trpeze -otkrila je Ivana.

Za mnoge, praznici su vreme kad se pokreće niz porodičnih rituala: Farbanje jaja, priprema trpeze, uređenje doma... Ali Ivana priznaje da te zadatke i dalje prepušta onima koji to rade sa više iskustva i ljubavi.

- Iskreno, nisam tip koji farba jaja i uvijek to prepuštam majci. Smatram da će to tako biti dokle god ja ne budem živela u zajednici i imala supruga i decu, pa ću tada preuzeti te običaje i poslove na sebe. Još uvek se osećam kao dete, iako godine to ne mogu da potvrde -rekla je Ivana kroz smeh.

Uprkos tome, poštuje tradiciju, a najviše od svega veruje u prenošenje radosti i običaja sledećim generacijama.

- Poštujem sve vaskršnje običaje, ali bih na decu volela da prenesem farbanje jaja i naravno kucanje tim istim jajima na Uskrs. I naravno, najbitnije za ovaj praznik je biti praznično raspoložen, a mir u kući je broj jedan što se mene tiče -otkrila je Ivana za čitaoce našeg portala.

Kao bivša učesnica rijalitija, a sada voditeljka, Ivana se sa osmehom seća Uskrsa provedenog pod kamerama.

- Rado se setim svog Uskrsa provedenog u rijalitiju, Veliki šef je tada omogućio da ga obeležimo baš kako dolikuje. Ničega nam nije falilo, a sećam se tog osećaja, osjećali smo se kao jedna velika porodica i bili smo radosni tokom tog dana. Sada kada sam voditeljka obeležavam Uskrs kao i prie nego što sam bila voditeljka, samo što sada po neki intervju podelim ljudima koji žele da čuju kako ja provodim te praznične dane, ovog puta i Uskrs -rekla je Ivana.

Na pitanje koga bi iz „Bele kuće“ pozvala da joj se pridruži za uskršnjom trpezom, bez dileme odgovara:

- Na uskršnju trpezu bi pozvala Marka Đedovića i Lepog Miću da mi se pridruže, pa i da pomirimo tom prilikom, za tako veliki praznik dve zaraćene strane. Sigurna sam da bi se to i desilo -kazala je ivana, pa se nasmejala.

I dok mnogi koji rade u medijima i šou-biznisu često kažu da im nedostaje obična svakodnevica, Ivana tvrdi da je upravo tu ravnotežu uspela da pronađe.

- Ne fali mi, iako sam tako sebi omogućila u životu. Iako radim javni posao odlučila sam da svoju privatnost zadržim za sebe, da se neeksponiram ukoliko to posao ne traži. Odlučila sam da ne delim svoj privatni život, svoju porodicu i prijatelje se javnim mnjenjem. Mislim da svaki čovek može da omogući sebi da živi kako želi, ja sam toliko radila na tome da sada uživam u svojim svakodnevnicama koje niko nema priliku da vidi osim meni bliskih ljudi. Kad odem na posao, to je već druga priča. Smatram da ukoliko se neko povuče iz javnog života, iako radi na televiziji može da sačuvati svoju privatnost. Meni to ide od ruke, pa nadam se i da neću da ureknem -zaključila je Ivana za čitaoce našeg portala.

U vremenu kada se sve deli, kad su praznici često samo još jedna scena za društvene mreže, Ivana Šopić podseća da je Uskrs pre svega mir, skromnost, i okupljanje onih koji nas vole i razumeju.

Autor: Marko Vićović