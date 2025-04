Marija Mikić hitno operisana u Turskoj: Imala dva zahvata u danu, otkriveni detalji

Pevačica Marija Mikić oglasila se iz bolnice u Turskoj nakon što je imala dve operacije.

Marija Mikić jako je teško podnela što nije bila sa svojom decom da farba jaja za Uskrs, a otkrila je kako se sada oseća.

- Juče nisam bila sa svojom decom da farbamo jaja. Neću biti ni sutra, na najradosniji praznik. Ono sto je veće od svih nas, od svake ljubavi i vrednije od svakog novca je naše zdravlje. Svaku lekciju posebno koja me je zadesila u poslednjih godinu dana sam naučila na tezi nacin i to da kada padneš moras ustati još jači. A šta bude kad se umoriš od padanja, kada misliš da nikad više nećeš ustati, a kamoli poleteti? Juče nisam bila kod kuće sa svojom decom da farbamo jaja. Sada kada su taman porasli da znaju, da im objasnim, da pričamo, da se šalimo, da bojimo, mama nije mogla i nije tu - napisala je ona i dodala:

- Mama je juče imala dve operacije u jednom danu. Mama je primetila da nije dobra ni sebi ni drugima, a ponajviše da vise nije onako dobra svome najvećem blagu, svojoj deci. Moje stanje se pogoršavalo vremenom dok nismo našli rešenje ovde - u Istanbulu. Odnosno, drugi ljudi su ga našli, pomogli mi, pružili ruku spasa, dali mi neku novu nadu.

Pevačica se zahvalila i koleginici Emini Jahović.

- Želim da ceo Svetu zna kakav si čovek Emina Jahović i šta si uradila za ovu ovde devojčicu koja ovo piše. Sada ponovo moze da pocne da mašta i da ostvari svoje snove. Uklonili smo 3 ciste sa glasnih žica za koje nisam ni znala da postoje uprkos očajničkom traženju problema i kucanju od vrata do vrata tražeći pomoć. Sada je mama još bolje. I biću tek još bolja jer znam koliko smo vredno radili i koliko nas sve lepo tek čeka. Sve je prošlo baš onako kako treba. Sada sledi teži deo, a to je oporavak. Imam svoju ljubav pored sebe i svoje piliće koji me čekaju kod kuće. I dalje imam mamu i tatu na ekranu u imeniku da pozovu da pitaju kako sam. Porodicu i zdravlje. Meni više ništa ne treba. I da znas ti gore tamo, sve sam naučila. Želim vam sretan praznik i da ga provedete sa svojom porodicom jer samo to je ono sto na ovome Svetu nema cenu. I tek cu vam pevati, kaze doktor: "Još 100 godina". I još jedan mali podsetik za one koji su izgubili to malo ljudskosti što nam je ostalo. Ne sudite ljude po onome što vidite. Ne znate ko kakvu unutrašnju borbu sa sobom vodi niti kroz šta sve prolazi. Pocnite od sebe. Budimo svi bolji. Ljubi vas Mara - napisala je pevačica.

Podsetimo, Marija Mikić i njen suprug Jovan Pantić imaju dvoje zajedničke dece.

Ona se borila za potomstvo, a samo mesec dana nakon prvog porođaja, ona je ponovo ostala u drugom stanju, Marija je tada iznela detalje trudnoće:

– Đurđa će sada četiri meseca, a ja sam u trećem mesecu trudnoće, mi smo čudo medicine. Nisam bila spremna, nije mi dolazilo do glave, dok nisam počela da sagledavam situaciju i pričam sa ljudima oko sebe. Neću biti obična mama koja će razmaziti svoju jedinicu, pa dobiti drugo dete nakon nekoliko godina. Ovo naše nije normalno, ali Bog ti da samo ono što možeš da izdržiš, bilo to lepo ili ružno – rekla je tada.

Autor: N.B.