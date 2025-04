Hteli su da me pojedu: Snežana Đurišić se otvorila lošim komentarima koje dobija, otkrila kako se bori sa njima

U novom izdanju emisije Magazin IN, voditeljka Sanja Marinković ugostila je Snežanu Đurišić, Mariju Mikić, Deu Đurđević, Janu Todorović i Vesnu Milanović

Voditeljka Sanja Marinković je pokrenula temu o primitivnom ponašanjem među ženama.

- Potpuni blok. Ako me neko baš iznervira, ja budem još gora, pa okrenem na šalu da ih posramim - rekla je Marija.

- Mene izluđuje žene koje imaju problem sa svima. Nemaju nikoga u svom okruženju. Ne razgovaraš sa svojim najbližim prijateljima, sa kumovima, kumama. Nemaš prijatelje i daješ sebi za pravo da nekom nešto govoriš. Ja ne želim da živim u tvojoj zemlji, u tvom okruženju, u tvojoj mašti, jer to ne valja. Ja želim da živim u onom što sam ja stvorila. Ti budi u pravu, ja ću biti srećna - rekla je Vesna.

- Ja sam naučila da razumem ljude. Ne da odobrim, ali razumem. Zamisli u kakvom je stanju osoba koja tebe ne poznaje, ali pogleda neki klip gde dobro izgledam i otpevam fantastično, a neko prokomentariše: "Kako je odvratna, loš je čovek". U principu se ne obazirem na komentare, samo svoje mišljenje - rekla je Sneža.

Zatim je pokrenuta temu o tome kojim i kakvim ženama bi objavile 'rat' ovog proleća.

- Nikome ne bih objavila rat. Ja ne zameram, te stvari ignorišem. Imam neki svoj pravac, a svako se bori na neki svoj način. Šta mi se sviđa, zadržim - rekla je Jana.

- Nepristojinim, nekulturnim, pokvarenim i zavidim. Najviše mi smeta u poslednje vreme, kad prestaneš sa nekim, pa krenu saveti. Ja ne znam zašto se svi trude da budu ono što nisu. Neću čekati konobara broj tri da mi donese vodu. Tu ti je voda i ne moraš toliko da trepćeš. Izgubili smo sebe. Meni je drago što smo sve ovde različite i svaku volim zbog toga. Svi se stavljamo u kalup i to ne volim - rekla je Dea.

- Ne mogu sve da mi budu koleginice. Hteli su da me pojedu, ali baš me briga. Ako je u pitanju pevanje, tu se ne svađam, već izađem i pevam. Oni se svi očiste sami. Ovi drugi me ne dodiruju, ne poznajem ih. Ne može da opstane ono što nije kvalitet. To samo odlazi - rekla je Snežana.

- Nečasne žene, koje nisu fer igrači, dobri prijatelji, dobre majke, koje su niskomoralne, koje su primitivne i proste - rekla je Vesna.

Autor: A.Anđić