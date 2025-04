Mir je tamo gde mu je srce - sa porodicom: Kendi za Pink.rs otkrio šta je prava proslava Vaskrsa u njegovom domu (FOTO)

Porodična sloga, ljubav i tradicija u domu Kandića.

Voditelj emisije "Pitam za druga", na RED televiziji, Stefan Kandić Kendi, otvorio je dušu o svojoj porodici i proslavi Vaskrsa u njegovom domu. U vremenu kad je teško pronaći mir, Kendi ga pronalazi tamo gde mu je srce.

Vaskrs je simbol novog života. Kako ti kao otac doživljavaš simboliku Vaskrsa i šta bi želeo da preneseš na svoje dete tokom prazničnih dana?

Vaskrs je za nas, uz Božić, najvažniji praznik. Trenutak kada se cijela porodica okupi oko vrijednosti koje su nam svima duboko usađene: vjere, ljubavi, zajedništva. Otkad sam postao otac, ti praznici su dobili još dublje značenje. Želim da naša Anika osjeti tu toplinu doma, da zna šta znači imati porodicu koja se drži zajedno, i da kroz te trenutke nauči koliko su vjera i tradicija važni. To su stvari koje ostaju za ceo život.

Da li ste ti i supruga tip za tradicionalan praznik ili volite da dodate i neki svoj pečat? Kako izgleda Vaskrs u vašem domu? Koliko se razlikuje praznik otkako ste postali roditelji?

Kod nas se Vaskrs proslavlja na onaj pravi, tradicionalni način, farbanje jaja u lukovini, porodični ručak, miris domaće hrane i osmijeh na licima najbližih. Naravno, svake godine dodamo i poneki lični detalj, nova dekoracija, neka šala koja postane nova porodična anegdota, to su te male stvari koje čine praznik živim i toplim. Otkad smo postali roditelji, sve je još ljepše, djeca unose neku posebnu radost, sve je veselije, glasnije i srce vam je nekako puno.

Kako ti puniš baterije za praznike – u miru i tišini, ili uz dobro društvo, muziku i puno smeha? Da li volite da ugostite prijatelje i porodicu na dan Vaskrsa? Šta se nalazi na vašoj trpezi?

Meni su praznici spoj i jednog i drugog, volim i mir s porodicom, ali mi prija i kada se kuća ispuni prijateljima, smijehom i dobrom energijom. Volimo da se obilazimo, da ugostimo drage ljude i da za Vaskrs svi budemo zajedno. Na trpezi uvijek imamo ono što domaćinska kuća treba da ima, tokom posta to su riba, morski plodovi, prebranac, podvarak, krompir u svim oblicima, salate a za Vaskrs, naravno, dolazi svečani ručak sa mesom, jajima i svim onim mirisima koji vas vrate u djetinjstvo.

Iskreno, da li znaš da farbaš jaja ili sve prepuštaš supruzi?

Svake godine se divim kako sve s ljubavlju pripremi i ukrasi i mislim da ne bih mogao to da nadmašim, pa joj to i rado prepuštam. Moj zadatak je više logistički, da donesem sve što treba, da se Anika ne zaprlja previše i da jaja na kraju budu na sigurnom. I to mi ide sasvim dobro.

Pitali smo ga da nam opiše kako bi izgledalo jaje sa njegovim, ličnim pečatom.

"Kendi jaje" bi sigurno bilo šareno, veselo i prepuno sitnica koje volim, sa puno boja, slika i obavezno nekim slatkišima.Ako već nosi moje ime, mora da ima tu dozu energije i radosti. Možda čak i neku mini fotografiju porodice zalijepljenu negdje sa strane, da se zna šta mi je najvažnije.

Kad bi postojalo takmičenje u farbanju jaja, koga bi prvo izazvao, a sa kim se ne bi takmičio jer je „varalica“?

Iskreno, ja sam onaj koji zna da prepozna dobro jaje ali i protivnika, pa bih se takmičio sa svima. Volim zdravu konkurenciju i u svemu nađem dozu zabave, pa neka bude kako bude. Bitno je da se svi dobro nasmijemo i provedemo.

Autor: A.Anđić