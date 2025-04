U susret najradosnijem prazniku Uskrsu, pevačica Sandra Rešić otkriva zbog čega se povukla iz javnosti, ali i kako će ove godine provesti Uskrs.

Sandra Rešić otkriva da je zaljubljena, ali da ipak neće sa dečkom provesti praznik, već u porodičnom okruženju.

- Ne želim da dosadim ljudima, ne želim kad me vide na TV-u da bude kao šta više... Tako da, malo, a malo mi je i dosadno, sve ista pitanja, postavljaju mi se jedna te ista pitanja - govori Sandra, pa nastavlja:

Cela ova situacija, smrt Saše Popovića, tragedija u Makedoniji i kod nas, negde sam, iskreno, nije bilo fer da se ja bavim svojom karijerom, da izbacujem pesme i kavere i da se veselim, kao slušajte moju muziku, dok ljudi pate, povukla sam se. Ima vremena, zaradili smo, neće nas ovih mesec, dva oštetiti toliko.

Sandra je potom pričala kako teku pripreme za Uskrs u njenom domu.

- Mi smo oduvek farbali jaja, Cica se bolje snalazi, domaćica 30 godina, ali u poslednjih par godina sam uzela na sebe sve to, kao što sam joj i govorila ranije, 25 godina sve što je mogla da spremi, skuva, pijaca, apoteka, sad je došlo vreme da može da leži i odmara. Neću proslaviti sa dečkom, već sa porodicom. Cica ga je upoznala, kratko, nemam neku povratku informaciju, bilo je kratko, prvo upoznavanje, pa sad kao... Tako da, nekako je bilo slatko, kratko, čisto da bude, pa ako budem osetila ja ću ga dovesti u kuću.

Sandra se prisetila detinjstva i oca Nina Rešića.

- Moj otac nije bio naše vere, nismo imali u tom smislu porodičnu idilu, ali tu su bili i deda, i ujna, i ujak, i deca, nikad nismo bile same, uvek je to bilo porodično i bez obzira na izazove i što se odrastanja i manjka jednog roditelja tiče ili manjka baka, jer su umrle rano, nedostatka svega toga, negde su mi majka, ujak i deda nadomešćivali sve to. Pamtim to, kad se skuvaju jaja, pa kao uzmemo jaja, pa ne pre nedelje - otkriva Sandra.

Sandra Rešić je pričala i o smrti Saše Popovića.

- Jesam, bila sam njegova mezimica. Nalazila sam se kod kuće, pripremala sam se da izbacim projekat. Sedele smo kod kuće, 10 dana pre toga sam se čula sa Suzanom, pitala sam kako je, nisam njega zvala, bilo me je blam, to je jedini čovek kom sam ostala da persiram iz poštovanja. Bila sam ubeđena da će da se izvuče - priča folk pevačica i nastavlja:

Rekla sam majci da je umro Saša Popović, briznula sam u plač, i moja majka. Inače se zaledim u takvim sitaucijama, meni su krenule suze, samo sam poslala Suzani poruku, ona mi je istog trenutka odgovorila, zahvalila se! Ja do moje sezone, bila sam jedini učesnik koji nije bio na audiciji, on me je video, podržala sam drugove, došli da uzmu broj i dolazim, ne znam ni da me on zna, čekam, on me prepoznao, rekao je samo Mići da mi da broj, 46, 45 je bio broj. Pevala sam neku Veričinu pesmu, sa sve 80 kila, pakao živi, mesec dana kasnije su me pozvali. Četiri godine kasnije, malo me je maltretirao, ali uspeo je od mene da napravi zvezdu, tako se osećam, zahvaljujući njemu, sve posle ja sama što sam sebe nadograđivale, to je okej. On je meni rekao: ,,Nemoj da se žališ što se ovoliko puta pojavljuješ na televiziji, to te više ljudi pamte, pa i ako ih nerviraš, to je bitno"

Autor: Nikola Žugić