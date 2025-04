Voditeljka i bivša učesnica rijalitija otvoreno o tome kako izgleda praznik kada partner nije kod kuće, zašto joj fali njegova prisutnost i kako deca, iako mala, osećaju isto.

U iskrenom prazničnom razgovoru za naš portal, Kristina Spalević – bivša rijaliti učesnica, a danas voditeljka emisije na RED TV-u. otkrila je kako izgleda jedan Uskrs u njenom domu, koliko pažnje posvećuje detaljima i koliko joj praznici znače. Iako ove godine praznik provodi bez supruga Kristijana Golubovića, koji je trenutno u rijalitiju, trudi se da dom ispuni toplinom, dekoracijom i porodičnom energijom.

- Kad je cela porodica na okupu svaki praznik je vrlo euforičan. Ja sam baš dete u duši i svaki praznik mi je poseban. Trudim se oko dekoracije i svakom detalju posvetim pažnju. Kosta već ima dve godine, pa može i sam da nacrta nešto i ofarba, a meni je to kao da doživljavam drugo djetinstvo. Čak i nekada, kada sam pevala, nikada nisam išla za praznike na svirke, već sam uvek bila kući sa mojima. Otkako sam sa Kristijanom, Kristijan farba jaja jer njemu to bolje ide -rekla je Kristijan, pa tom prilikom otkrila da jedan od sinova koje ima sa Kristijanom nasleđuje očev talenat za crtanje i slikanje.

- Kosta ima dve godine, kada je imao boginje crtanje to je bila jedina stvar koja ga je zanimala. Dala sam mu flomastere koji se skidaju i papiri, to su bili sati crtanja za dete koje ne drži mesto duže od tri minuta. Svakako, za sada ima ljubav prema crtanju, ali je još mali da procenim da li ima talenat. Kristijanova ćerka crta fantastično i ide na takmičenja, ona je to nasredila od njega, a možda budem imala i ja sreće bar se jednim od njih dvojice -rekla je Kristina kroz smeh.

Kristina je iskreno govorila i o tome koliko odsustvo partnera oseća ne samo ona, već i njihova deca, iako su još mala.

- Oni su mali i ja sam mislila da oni potpuno ne doživljavaju to što on nije tu. Međutim, sad kad radim na RED-u, često sedim tu sa kolegama i kad je bilo ko od muških kolega tu ili kada je tu moj tata ili moja braća uvek se pitaju: “Da li to njima malo fali muška figura”? Neki majstor mi je dolazio kući i Kosta nije hteo da ga pusti da izađe napolje. Onda sam rekla: “Ne mogu da verujem, tako su mali, a tako se vidi da im fali”. Njima svakako fali muška figura, a što se tiče mene ja sam svesna da mi itekako fali. Mi imamo neke svoje rituale, Kristijan kada je Veliki petak ide na pijacu. On je talentovan, a ja sam potpuni antitalenat za crtanje i bojenje, pa taj deo prepustim njemu. Ja kuvam jaja, a on crta, tako da meni generalno fali posebno ovako za praznike. Kupila sam dekoraciju koja mi i dalje stoji u sobi, jednostavno bez njega nije to to -otkrila je Kristina za čitaoce našeg portala.

Naravno, u njihovom domu Uskrs ne prolazi bez takmičenja u kucanju jajima, a tu Kristina, kako sama kaže, uvek pobedi.

- U kucanju ja uvek pobjeđujem! Ja svu svoju energiju ustedsredim na biranje jajeta. Prošle godine smo otišli kod moje babe u Bosnu, a ja sam nosila moje pobjedničko jaje iz Beograda -otkrila je Kristina kroz smeh.

Kada su običaji u pitanju, Spalevićeva se sa osmehom priseća svojih korena:

- Svi praznici su mi simbol porodičnog okupljanja, drago mi je što moja deca sada idu sa nama kod babe i dede. Ja volim sve moderno da sredim i da dekorišem, ali ipak volimo da odemo kod mame. Važno je da se zna kada su praznici da je mir i da ćemo ići kod najstarijih. Volela bih da se sačuva tradicija farbanja jaja voskom. Kad sam bila mala, kod nas je Vaskrs bio kao domaći Helloween. Mi smo u Bosni nosli korpicu sa jajima, sakupljali jaja i kucali li se. Toga nema ovde, ali to je simpatično bilo kad sam ja bila mala - kazala je Kristina.

I dok Uskrs dočekuje bez supruga, ima jasnu poruku za njega koju bi rado poslala u obliku farbanog jajeta u rijaliti.

- Poslala bi mi mu poruku da jednom u životu bude taktičan, jer to je čovjek bez taktike. Ja ne mogu da verujem da čovjek sa tolikim vrednostima, a zaista ih ima puno, a isto toliko i talenata, koliko god godina bio u rijalitiju da je svaki put kiksnuo zato što nije imao takta. Ja se stvarno iskreno nadam da će konačno da izdrži do kraja -zaključila je Kristina za naše čitaoce.

Za kraj, Kristina poručuje da je Uskrs praznik zajedništva, tradicije i duše i da se upravo kroz te vrednosti nada da će i njena deca rasti, ma gde bili i ma kako izgledali dani kad neko nedostaje.

Autor: Marko Vićović