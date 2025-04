FARBAM JAJA SA MAMOM I SESTROM: Ivana Nikolić progovorila o proslavi Vaskrsa u svom domu, evo kakve uspomene je vežu za detinjstvo!

Stavila sve karte na sto!

Pevačica Ivana Nikolić otvorila je dušu u ekskluzivnom uskršnjem intervjuu za portal Pink.rs, gde je sa puno emocija govorila o svom detinjstvu i načinu na koji je ranije doživljavala najradosniji hrišćanski praznik. Ivana se prisetila porodične topline, tradicionalnih običaja i trenutaka koji su joj obeležili detinstvo. Otkrila je kako su se u njenom domu uvek poštovali običaji poput farbanja jaja na Veliki petak, okupljanja porodice na Uskrs, ali i simbolike koju je kao dete, a kasnije i kao odrasla osoba, sve više razumela. U razgovoru je iskreno govorila i o tome kako danas praznike doživljava drugačije, s obzirom na ubrzan ritam života i profesionalne obaveze, ali da i dalje pronalazi vreme da se poveže sa sobom i svojim najmilijima tokom ovih svetih dana.

Kako se Vaskrs obeležavao u tvojoj porodici, tokom odrastanja?

- Uvek se provodilo isto. Svi smo bili na okupu, bilo nam je prelepo zajedno. Zbog prirode mog posla nismo često zajedno, ali ćemo za Uskrs sci biti zajedno, čekaju me.

Ko u tvojoj porodici najčešće pobeđuje kad se tucate jajima?

- Moja sestričina, koja ima tri godine. Ne postoji šansa da neko drugi pobedi, to mora biti ona. Baš me to

Da li farbaš jaja?

- Da, naravno. Farbamo mama, sestra i ja. Poslednjih par godina sam se uveliko tome posvetila, iskreno. Veoma volim to. Ja jaja stavljam u vino, kako bi boja bila sjajnija.

- Kakvi su tvoji planovi nakon Uskrsa?

- Plan je da odem do studija, kako bih snimila dva dueta i nekoliko novih pesama.

Da možeš da izabereš jednu osobu sa estrane, jednu mušku i jednu žensku, koga bi izabrala da se s njim tucaš jajima?

- Ljudi iz mog PR tima, njih dvoje.

Autor: S.Z.