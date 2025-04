Lidija Vukićević postaje baka: Njen sin objavio srećne vesti, a snajka blista u trudnoći (FOTO)

Izvor: Hello, Foto: Instagram.com | |

GlumicaLidija Vukićević uskoro će postati baka. Njen stariji sin očekuje bebu sa svojom izabranicom Nađom Ilić.

Oni su ove lepe vesti podelili na Instagramu. Objavili su zajedničku fotografiju na kojoj se jasno vidi Nađin trudnički stomak.

Inače, Lidija je nedavno govorila o sinu i njegovoj izabranici, i istakla da bi bila srećna da se oženi.

- Bilo koji od njih dvojice da mi kaže “sutra se ženim” biću srećna. Ja podržavam njihove veze. Uvek su birali fine i kulturne devojke, i za drugarice, i za zabavljanje. I da nije tako, ispoštovala bih izbor. Rekla bih, ovo je moje mišljenje, a vi radite kako hoćete. Kod mene po tom pitanju vlada široka demokratija.

Ona je tada otkrila i kakva će svekrva biti.

- Zaista sam se uvek lepo slagala sa devojkama mojih sinova. Odemo zajedno u šoping, one me nazovu da mi kažu gde ima nešto da se kupi, ja kad negde otputujem gledam da im donesem neki poklončić. Među nama postoji uzajamno poštovanje. I one su nečija deca, kao što su Andrej i David moji. Ko sam ja da ih kudim zbog bilo čega – zaključila je glumica tada.

Lidija je bila u braku s nekadašnjim fudbalerom Mitrom Mrkelom sa kojim ima dva sina. Nakon razvoda, ona se maksimalno posvetila deci i više se nije udavala, dok j eon sklopio drugi brak.

Autor: Snežana Milovanov