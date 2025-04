Oglasila se buduća baka: Lidija Vukićević otkrila kojeg je pola beba i kada je termin snajkinog porođaja

GlumicaLidija Vukićević se oglasila nakon vesti da će postati baka.

Lidija nije krila uzbuđenje što će njen stariji sin, Andrej Mrkela, uskoro postati otac.

- U julu bi trebalo da se porodi snajka. Najsrećnija sam žena na svetu, sve ide kako bi trebalo, po redu - rekla je Lidija i otkrila pol bebe.

- Devojčica konačno stiže što sam želela i to će izgleda da bude rak u horoskopu kao i ja. Unuka me neće zvati "baka", zvaće me Lidija. Bez funkcija molim - kroz smeh je rekla Lidija i dodala:

- I deca kažu da sam skroz moderna, savremena, nisam klasična baka.

Ona je otkrila kakva joj je snajka i da li je zadovoljna izborom svog sina.

- Snajka je divna, stvarno je divna devojka. Nisam ni sumnjala u njihov odabir, i jedan i drugi sin imaju divne izabranice. Vrlo brzo planiraju i venčanje, pošto je u drugom stanju, ne znam tačno kada - rekla je za kraj glumica.

Podsetimo, budući roditelji su lepe vesti objavili na Instagramu, a svi su komentarisali lepotu Lidijine buduće snajke.

