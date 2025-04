Ovako Marija Šerifović provodi dane u svom domu sa sinom: Pevačica podelila najemotivnije trenutke iz svog doma (FOTO)

Marija Šerifović Vaskrs provodi sa sinom Mariom. Otkako je 2. decembra 2023. godine postala majka, ona se, kako tvrde njoj bliski ljudi, mnogo promenila.Sva njena pažnja posvećena je nasledniku, a pop pevačica redovno objavljuje kako izgledaju njihovi zajednički trenuci.

Sada je na svoj Instagram objavila nekoliko storija kako se igra sa sinom, koji je kao pravi dečak ljubitelj igračaka koje imaju točkove. Tako on pokušava da vozi bicikl, ali i vuče autić, a sve to je snimila njegova majka.

Ono što se u ovim snimcima razlikuje od prethodnih je to što je do sada Marija uvek raznim stikerima prekrivala detetovo lice, a sada to nije učinila. Doduše nigde se ne vidi skroz kako on izgleda. Ovaj njen potez mnoge je iznenadio jer svi znaju njen stav da ne želi da javnost bude upoznata s likom njenog deteta.

Marija Šerifović postala je roditelj uz pomoć surogat majke. Ona je tokom celog procesa informaciju da će postati majka skrivala od javnosti. za to su znali samo njeni najbliži.

Dečak Mario rođen je u Americi, a u Marijin život, kao i u život njene majke Verice Šerifović uneo je neopisivu radost. od tada njih dve su njemu maksimalno posvećene.

- Sve što sam uradila, uradila sam po savetu u tom trenutku najboljih doktora u SAD. U mom jedinom intervjuu rekla sam, nakon nekih pokušaja neuspelih, jedno jedino rešenje je bilo to - rekla je Marija ranije u emisiji "Amidži šou" i dodala:

- Užasno mi smeta što na Balkanu, uz dužno poštovanje svim normalnim, civilizovanim ljudima, ljudi sede ispod kamena. Ja sedim u Americi, sunčam se i čitam kako ljudi sede u dnevnicima, emisijama, jutarnjim programima i govore kako je ta žena vezana za radijator, kako je ona maltretirano lice, kako je to... Gospodo draga, radi se o proceduri koja zahteva na hiljade dokumenata, potpisanih papira. Moja surogat majka je imala svakoga dana masaže, čistačicu u kući... Tamo se ne radi o robovlasništvu - rekla je Marija tada.

Marija je istakla da nikada neće otkriti ko je donor, jer bi u tom slučaja snosila ozbiljnu kaznu.

- To su stvari o kojima ne mogu i ne smem da govorim, zbog svih ugovora potpisanih, jer se nikad ne zna da li će ovo nekada neko da prevede, a onda da me tuži za deset miliona dolara, a možda je i više. Strašan je dasa, evropejac - rekla je ona.

