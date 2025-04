SVE JE LAKŠE UZ VERICU: Marija otkrila koliko joj znači majčina podrška u vaspitanju sina, otkrila da li liči na nju

Voditelji Premijere vikend specijala Bojana Lazić i Nemanja Vujičić su pripremili specijalno Vaskršnje izdanje emsije.

Voditelji su ugostili pevačicu Mariju Šerifović koja je na samom startu razgovora otkrila kako se u njenom domu slavi Vaskrs:

- Ja moram da kažem da ja za Vaskrs i Božić nikada ne radim, a kod nas se to sprema danima unapred, Verica je krenula od ponedeljka sve da sprema za danas. - rekla je Marija pa je dodala:

- Mislim da sam oduvek bila emotivna, ali mislim da je filter krenuo da popušta od momenta od kako sam postala majka.

Šerifovićeva je otkrila kako se seća Vasksa iz detinjstva:

- Meni je to dom, porodica, dom, mama, tata, baka, sve to vreme provedeno zajedno, to mi je bitno. Meni je to bitno, ali sada bih volela da ja mnogo više vremena provodim sa mojim sinom,. nego što je Verica sa mnom. - rekla je Marija pa je otkrila kakvo je ona dete bilo:

- Pa bila sam normalna, nisam pravila probleme, ali mene je od 15 godina počela da zanima samo muzika, ništa drugo.

- Da li vidiš u sebi Vericu? - upitala je Bojana.

- Da, nenormalno. Ona je mene danas izula iz cipela, htela je da ide da kupi tepih 30 kilometara van Beograda, a pored toga stalno kada dođe, sve je uništeno, ona sve mora da sredi sama, ali uvek to radi za nas.

Autor: N.B.