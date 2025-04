Ništa nije isto: Marija Šerifović otkrila koliko joj Saša Popović nedostaje, priznala šta je najviše volela na snimanjima Zvezda Granda (FOTO)

Nije joj lako!

Marija Šerifović je tokom gostovanja u Vaskršnjem specijalu Premijere, govorila o Saši Popoviću:

- Nedostajaće mi, hoću da odem kod njega na groblje, jer nisam bila na četrdeset dana, moram da odem da se ispričamo. Ja se sada smejem, a redovno plačem zbog njega. On je čovek koji je uvek mogao sve i uvek bio tu za nas.

Marija je tom prilikom otkrila zbog čega je volela pauze na snimanjima:

- Nisam volela, ali sam volela njegove priče. On je taj koji me je gurao i govorio da radim, on je bio Zvezde Granda, i Zvezda Granda su bili on. Funkcioniše sistem, ali on nedostaje, pored njega na današnji dan mi nedostaje moj stric, on me je iznenadio, sa njim sam bila bliža bnego sa mojim ocem.

Autor: N.B.