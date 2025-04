Milić Vukašinović proslavlja Vaskrs kod kuće! Slavni roker napustio bolnicu, evo šta je prvo izjavio

Roker Milić Vukašinović najradosniji hrišćanski praznik proslavlja kod kuće.

Milić Vukašinović je prethodna četiri meseca proveo u bolnici na rehabilitaciji, nakon što mu je amputirana noga.

- U četvrtak sam pušten iz bolnice. Sledi mi još banja, ali biće dobro. Kod kuće vežbam sa Suzanom. Presrećan sam što sam za Uskrs svojoj kući. Nigde nije kao kod kuće. Treba mi još vremena da naučim da hodam samostalno, sada moram da koristim štap ili štaku. Ne mogu kako treba gitaru da nosim jer mi je teška. Nedostaje mi da sviram - rekao je Milić i dodao:

- Privikavam se na protezu, ali nije lako. Prva me je jako žuljala, ali sada je bolje. Još malo treba da se oporavim, biće to dobro. Bitno mi je da sam posle četiri meseca svojoj kući došao - zaključio je roker.

Njegova supruga Suzana nije krila radost što je Milić ponovo kod kuće.

- Terapeuti su mi pokazali koje vežbe treba da radim sa njim. Brinem o njemu, presrećna sam što je konačno kod kuće. Najvažnije je da je sa bolnicom završio. Super se oporavlja - rekla je njegova supruga.

Inače, roker je otvoreno govorio o tome kako ga kolege retko posećuju, a samo pojedini ponekad pozovu da pitaju kako je.

- Još malo i izlazim odavde, a od kolega me niko nije obišao – poneko samo pozove, i to na kratko. Svi su me zaboravili, bilo je dobro dok sam im valjao i dok sam bio zdrav - rekao je muzičar.

Podsetimo, Milić Vukašinović nedavno je proslavio 75. rođendan. Nakon amputacije noge nalazi se na rehabilitaciji, ali to nije sprečilo njegovu suprugu Suzanu da ga iznenadi. Ona je u dvorištu bolnice postavila stolnjak, Milić je duvao svećice sa brojem 75, a tu je bio i vatromet i baloni. Milić je za medije dao nekoliko izjava, te tvrdi da ga amputacija noge nije sprečila u tome da i dalje uživa u muzici koju je voleo.

Autor: Nikola Žugić