To je bio moj zatvor: Pevačica nikad iskrenija, progovorila o povlačenju, pa otkrila zbog čega je napravila pauzu

Pevačica Slavica Ćukteraš bila je jedna od najuspešnijih iz prve sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a onda je sve iznenadila kada se povukla sa javne scene i to u jeku najveće popularnosti.

Slavica je napustila estradu na skoro 10 godina, a sada je progovorila o tom periodu i šta joj se dešavalo prethodnih godina.

- Desio se život. Desilo se sve ono što se ljudima događa kada se svetla reflektora ugase. Udala sam se, postala majka, živela jedan mirniji, porodični život. I ne, nije mi bilo loše. Samo sam bila potrebna sebi na neki drugi način. Ali kroz sve te godine - muzika me nije napustila. Samo je ćutala u meni. I čekala trenutak da se vrati - rekla je ona i priznala da je na neki način to bio i njen beg.

- Oboje. Tišina je bila moj štit, ali i moj zatvor. Trebalo mi je da se sklonim, da zalečim neke stare rane, da ponovo nađem sebe. A da budem iskrena - i da se odmorim od buke. Ne samo spoljašnje, nego i unutrašnje. Nije lako nositi se sa očekivanjima, sa životom, sa sobom. Nije lako biti jaka kad te svi gledaju kao simbol snage. Ja sam morala da se raspadnem da bih ponovo postala cela.

Kako kaže, imala je strah da je publika zaboravila.

- Jesam. I to ogroman. Ali veći strah mi je bio da zauvek ostanem zarobljena u tišini. Muzika je moj način disanja. Kad sam prestala da pevam, kao da sam prestala da postojim. I kada sam prvi put ponovo stala pred mikrofon - suze su same išle. Znala sam tada: još nisam završila. Slavica sada želi istinu. I mir. I kontakt. Želim da kad neko pusti moju pesmu, da kaže: "Ovo sam ja. Ovo je moj osećaj." I ako to postignem - to mi je više od svakog hita - rekla je pevačica za "Telegraf".



Autor: N.B.