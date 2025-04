OVE GODINE ĆU STAVITI TAČKU NA VEZU SA DRAGANOM: Jovana Jeremić progovorila o partneru, otkrila zašto nikada nisu živeli zajedno (VIDEO)

U novom izdanju podkasta "Na liniji života" voditelj Nemanja Vujičić je ugostio voditeljku jutarnjeg programa Televizije Pink, Jovanu Jeremić.

Na samom početku emisije, Jovana je otkrila zašto se nekim ljudima dopada, nekim ne.

- Zašto se ne dopadam, pa ja mnoge ljude koji me gledaju podsećam na njihove greške, propuste, a onda se kod tih ljudi koji me ne vole budi se strah jer nisu imali petlju, da se bore za sebe. Biti Jovana Jeremić je jako teško, ja se često divim njoj, ona je danas najveći heroj - rekla je Jovana pa je dodala:

- Ja sam ostavila sve sama, iako sam verovala da će mi to ostvariti moj mušakrac, ja sam znala da ću raditi na televiziji,a ove godine sam shvatila da sam čovek mog života ja. TO sam shtavila ove godine, kada sam saznala za borbu mog oca koji vodi jako tešku bitku. On je meni rekao da sam ja sve sama ostvarila, da mi to niko nije dao, da sam ja sama svoj gazda.

Jovana je potom otkrila što je ova godina jako teška za nju:

- Sve je počelo od novembra, od mog rođendana, a taj rođendan nije protekao u energiji kakvoj ja jesam. Nisam znala da će mi biti ovoliko teška, ova godina je godina završetaka, i godina novih početaka.

Voditelj je nakon toga upitao Jovanu da li ove godine staviti tačku na odnos sa njenim partenerom Draganom:

- Da, odgovor je da, nisam rekla da je to kraj veze. Ja sam u vezi sa Draganom, on je najbolji čovek na svetu prema meni. Ja želim da dobijem još jedno dete, da se udam, i želim sa Draganom da imam to dete. Mi ne živimo zajedno, moje dete kreće u školu, a škola je prekoputa moje zgrade, a Dragan je u Grockoj, a nama to ne smeta.

Autor: N.B.