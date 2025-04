U novom izdanju podkasta "Na liniji života" voditelj Nemanja Vujičić je ugostio voditeljku jutarnjeg programa Televizije Pink, Jovanu Jeremić.

Tokom emsije Jovana je otkrila sve o odnosu koji ima sa roditeljima:

- Nisam im se dovoljno posvćilvala, jer oni mene nisu razumeli u jednom momentu mog razgovoja. Nekad ljubanije dovoljna, ali za ljubav su potrebna dela. Moji roditelji nisu razumeli moju borbu da ja ja budem kraljica šera. MOj odbrambreni mehanizam je bio da iako ih volim, da ih ostavim. Ja mogu da volim osobu kao Boga, ali ako nisu tu za ostvarenje mog cilja, meni ne trebaš. - rekla je Jovana pa je dodala_

- Ja bih danas ostavila čoveka ako nema isti interes kao ja, ako Dragan ne želi porodicu, ja ne treba da budem sa njim. Ja da budem vanbračna neću, ja da se dozvoljavam sa pola stavari ne pada mi na pamet.

Jovana je otkrila koliko ju je roditeljstvo promenilo:

- Moram da kažem da sam ja sada najveći ponos svoje majke, iako me je ona u početku kada sam postala roditelj prekorevala, a danas je ponosna na mene, roditeljstvo je teško, ali se uči, moje dete je danas prepuno ljubavi.

- NIšta na svetu mi ne bi vredelo, da nije tu porodica. Moja Lea nije imala posledice zbog mog posla, ali sam joj falila, a danas je na falim - rekla je Jovana pa je otkrila koliko je srećna što je sa Vojslavom Miloševićem dobila dete:

- On je danas moj najbolji prijatelj, i kada bih birala oca svog deteta opet, to bi bio Voja, on je sjajan. Pričao se da ćemo se mi pomiriti, ali ja se ne vraćam starim stazama nikada, da je trebalo da opstane, opstalo bi. Dragan i on imaju sjajan odnos i meni je to drago, mene Voja nikada nije povredio, on je sebe izgradio, on je intelektualac. On je moj jedini prijatelj do kraja života, što zbog Lee, što zbog njegove pokojne majke, što zbog mene. On je ostavio sve zbog mene, došao je u Beograd sa švercerkom torbom, da bi oženio Jovanu Jeremić. Mi smo živeli u garsonjeri, u toj garsonjeri je napravljena Lea, on je rekao da hoće da me ženi, on je tada kada sam bila voditeljka nepopularnog rijalitija, a bila sam jaka.- rekla je voditeljka i dodala:

- Moj najveći uspeh je moja ćerka Lea. Najsrećnoija sam kada mi kaže mama, jer imala sam strah da to neće moći da mi kaže. 2021. godina mi je bila najteža, moje dete je bilo zdravo, ali je bilo lenjo, ali joj je bila potrebna gruka, a mi smo joj to dali. Par godina nakon toga ona je najbolja, meni psiholog kaže da je ona dobar čovek i da treba tako da ostane, to je najbinijie. Obećala sam joj batu ili seku i to ću joj ispuniti.

