Govorili su da će JESTI ŽITO NA MOM GROBU: Jovana Jeremić otkrila kakve pretnje je dobijala, pa priznala koji čovek je sve vreme bio uz nju (VIDEO)

U novom izdanju podkasta "Na liniji života" voditelj Nemanja Vujičić je ugostio voditeljku jutarnjeg programa Televizije Pink, Jovanu Jeremić.

Tokom emsije voditeljka je govorila o tome što joj je jedan moćnik nudio da mu bude ljubavnica.

- Nudio mi je sve, ali šta može on meni ako ne može da bude samo moj. Ja ništa ne delim, to je sve moje. Iskreno ljudi koji dele nemaju hrabrosti da budu sami, oni dele mrvice, a to je meni užasno.

Jovana je potom govorila da je dobijala razne pretnje zbog posa kojim se bavi:

- Pretili su mi, govorili su da će mi jesti žito na sahrani, a ja sam tada bila u Crnoj Gori sa detom. Pisali su mi da su mi dani odbrojani, a to veče je sa mnom na telefonu sve vreme bio Aleksandar Vulin i time me je kupuo do kraja života. Mene je u jednom delu života čuvala policija. JA svima kažem sve u lice, ja sam sve svoje neprijatelje danas okrenula u svoju koristi, mnogi cene jer sam ja svima govorila u lice - rekla je Jovana pa dodala:

- Moji roditelji su od svo troje dece, od mene imali najmanje glavobolja, jer su oni znali da sam ja jaka. Možda je njima bilo tepko ali sam se ja sa svim nosila sama. MOja majka mi je pomogla kada mi nisu dali da budem đak generacije, ali te ljude su nažalost stigle tragične sudbine, nisu samo njihovi životi, i već i njihovi potomci, ja njima nikada nisam želela zlo, i Bog mi je svedok, ja sam im oprostila sve, to je moje prvo razočarenje, oni su ubili dete u meni, napravili su mi doživotne rane.

Autor: N.B.