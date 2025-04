Moja duša vrišti: Jovana Jeremić progovorila o ocu, prolila reku suza zbog jedne stvari (VIDEO)

U novom izdanju podkasta "Na liniji života" voditelj Nemanja Vujičić je ugostio voditeljku jutarnjeg programa Televizije Pink, Jovanu Jeremić.

Tokom emisije voditeljka je govorila o svom ocu i borbi koju on vodi godinama unazad:

- On je danas dobar i bori si, svaki dan mi govori da me voli, i govori mi da Leu moram da izvedem na pravi put, i govori mi da moram da nađem muškarca koji će me gledati ako malo vode na dlanu - rekla je Jovana pa dodala:

- MOj otac je najbolji čovek na svetu, on je svoj život ostavio i posvetio ga mojoj majci. On je svoju imovinu prepisao na moju majku, na svoju ženu, a on zna da je moja mama kraljica.

Jovana je nakon toga govorila o svojoj boli i tugi koju nisi u sebi:

- Moja duša sada vrišti, u galonima ima tuge u meni, imam osećaj da mi se sve ruši, i da moram da krenem ispočetka. Sve ovo što se događa, a ja se opet osećam samom, jer osećam nemoć da tatu izvučem. Ne znam da li dajem sve od sebe, možda mogu više - govorila je JOvana dok je plakala:

- Neke stvari moram da shvatim, da je Bog taj koji odlučuje u svemu, ja se svaki dan pitam da li je moglo mene nešto da preskoči, ali izgleda da nije. Sve što je od Boga ja ću to da podnesem, ja sam u jednoj stvari životnoj koja je meni jako teška, sad svi mogu da čuju samo krik moje duše, danas mi je teško jako. Moja jedina misija u mom životu pored mog posla, je da ne izneverim mog oca, to mi je jedino i bitno da on bude ponosan što sam žena, majka, kraljica. Meni je bitno da moj otac vidi da je njegova ćerka boss, gazda, gospodarica, i da bude ponosan zbog njenog stava, a takva je bila i moja majka.

Autor: N.B.