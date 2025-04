Naš pevač kipti od besa! Rešio da se obračina sa svima koji su ga proglasili mrtvim: Po stoti put me sahranjuju, gamadi nevaspitana

Internet je prava zamka i ko nije dovoljno vičan da barata njime, može da poveruje u razne vesti. Tako na primer na društvenim mrežama može da se nađe podatak da je umro pevačSloba Vasić.

Pevač Sloba Vasić očigledno ima ozbiljnih problema zbog interneta. Već nekoliko puta izlaze vesti o njegovoj lažnoj smrti. Sada je odlučio da progovori o tome i stane na put ovim gnusnim lažima.

Naime, na internetu se pojavio tekst sa naslovom: "Svi očajni zbog smrti mladog kolege: Ovo je zadnja objava Slobe Vasića"

Iako nepravilno napisan i vidno lažan, pojedine je ovo i te kako uznemirilo, a pevača baš iznerviralo.

- Je li ovo moguće više? Sad mi je baš dosta. Po stoti put me sahranjuju" razni kvazi portali. Sram vas bilo, gamadi nevaspitana! Nećete vi na mojim leđima praviti klikove, lajkove i pare. Nisam ja ni mrtav, ni bolestan, ni nesrećan, nego živ, nasmejan i spreman da vas pravno počistim kao otpad. I svima koji šeruju ovakve gluposti. Sram vas bilo! Još jednom se neko igra s mojim imenom, ali verujte mi, čuće ceo Balkan i znati ko ste - naveo je pevač na Instagramu.

Podsetimo, kako je jednom prilikom ispričao Sloba Vasić, želeo je da postane poznat, ali je zažalio.

- Tada jesam, ali bilo je kasnije situacija i kada sam se pokajao što sam postao poznat. Znaš svoje sposobnosti i vrednosti, znaš koliko možeš da ideš, znaš svoje vokalne sposobnosti... rekao je Sloba, pa dodao:

- Tokom popularnosti nisam razmišljao ni o čemu, zato što me to nosilo, to je bila baš ogromna popularnost i nisam imao vremena da razmišljam. Neke stvari sam radio i bez razmišljanja. Živelo se opušteno, bio sam svestan te popularnosti, gde god se okrenem samo čujem 'Sloba Vasić', i danas me ljudi na ulici sreću i znaju moje pesme. Otvorio sam svoj muzički studio i trenutno radim na novim pesmama, želim da izbacim nešto što je krajnje kvalitetno i dobro. U poslednje vreme svi izbacuju rumbe, samo da je komercijala, a ja to ne bih. Imam jednu lepu pesmu o Kosovu, pisao sam i muziku i tekst, voleo bih da to traje malo duže.

Autor: N.B.