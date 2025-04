Radila je u butiku, a danas je velika zvezda: Pevačici se život promenio kada joj je u radnju ušao ON

Nina Badrić je danas jedna od najpopularnijih pop pevačica naših prostora. Ipak, put do zvezda nije bio nimalo lak. Pevačica je jednom prilikom otkrila kako je za njenu karijeru zaslužan Dino Dvornik koji ju je "otkrio".

Naime, Nina Badrić radila je u jednom butiku u Zagrebu, a život joj se preko noći promenio kada je u lokal ušao Dino Dvornik.

- Čim me je čuo kako pevušim, rekao mi je da ugasim radio i ako tako dobro pevam, da me sutra vodi da potpišem ugovor - rekla je pevačica tokom jednog intervjua za HRT i dodala da je potom isključila radio i zapevala.

Nina je otkrila kako je posle sve išlo svojim tokom. Poznati hrvatski pevač Dino Dvornik došao je po nju u 10 sati, onako kako su se dogovorili i doneo joj čaj i pecivo, te su potom otišli u izdavačku kuću.

Nina Badrić je nedavno progovorila o emotivnom životu, priznavši da je kao i druge žene nekada prošla "po trnju":

- Isto kao i svaka druga žena i ja sam prošla neki put kao kraljica, a neki put kao bosa po trnju. Loša iskustva su me ojačala i naučila da ne verujem u reći nego samo u dela. Lepe reči može prosipati svako, a na poljima od snova ne pušta se korenje. A mene može privući muškarac koji drži do sebe i svoje reči koji je za početak muško u punom smislu te reči. Prijatelj i oslonac. I naravno mora imati smisla za humor da se mogu s njim smejati. Svako drugi neka me zaobiđe u širokom luku - kroz smeh je rekla pevačica.

