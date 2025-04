Priznala sve: Rada Manojlović otkila šta je uradila Milanu Stankoviću, evo ko je hteo da ostanu u prijateljstkom odnosu

Pevačica Rada Manojlović je bila u vezi sa kolegom Milanom Stankovićem, međutim nakon nekoliko godina je usledio raskid.

Rada Manojlović je priznala da su ona i Milan ostali u kontaktu isključivo na njeno insistiranje.

- Ja sam insistirala da ostanemo u odnosu. On prvo nije hteo da se čuje sa mnom jer sam imala drugog, nastavila sam emotivnu priču sa nekim, a on nije nastavio, ispričala je Rada bez zadrške i objasnila:

- Možda mu je tada trebalo da bude malo sam, ali ja mu to nisam dala, znaš kako kažu Daleko od očiju, daleko od srca. Ne puštaj, ništa ne treba da se pušta… Održala sam taj kontakt, brigu, prijateljstvo i onda sam mu pomogla da shvati da mu ne treba emotivna veza, da mu ne treba niko i da je on srećan sam sa sobom, ispičala je u "Pričaonici".

Rada je podsetimo ostavila Milana zbog košarkaškog agenta Momira Gajića.

Milan Stanković se u jeku najveće popularnosti se povukao sa javne scene i posvetio veri, a komšije pevača otkrivaju kako se ponaša kada ga sretnu.

- Meni on uvek deluje umišljeno. Uvek ga vidim ili u kolima, ili kako izlazi iz njih, ili ulazi u njih. Taj čovek nikad ne šeta, nikud ne ide peške. Samo pogleda preko ramena s nekom tužnom ili ljutom facom i to je to. Baš je onako umišljen, ne volim takav tip ljudi. Ruku na srce, jeste on zvezda, svi ga znaju, popularan je, ali nije bogomdan pa da nas sve gleda sa visine. Nekad i samo prođe. Ništa o njemu ne znam, kao da ne živi ovde. Jednostavno, nije kao mi - rekao je jedan od komšija koji živi u Milanovoj blizini, a drugi komšija kaže da Milana Stankovića ne viđa često.



Autor: N.B.