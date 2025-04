Tek sada, u ovim kasnim godinama... Lepa Brena progovorila o penziji, evo odgovora na pitanje koje mnoge interesuje

Lepa Brena - pevačica koja decenijama traje na domaćoj estradnoj sceni i dalje s nesmanjenim žarom uživa u svakom svom nastupu dajući se publici do maksimuma.

Lepa Brena je otkrila da je nakada razmišljala da se “penzioniše”, ali da je sada mišljenje promenila i želi da na sceni bude dokle god bude mogla i dokle god je publika bude želela.

– Ne želim penziju, želela sam je kada sam imala 29, 30 godina. Postoji ta jedna priča, kada sam otišla kod Vange i Vanga mi je rekla da sledeće godine, kada dođem u Bugarsku, da ponovo svratim kod nje, a ja sam joj tada odgovorila da iduće godine idem u penziju jer sam se zaista naradila. Tada sam radila po dva koncerta dnevno sa “Slatkim grehom”. To mi je bilo toliko naporno da sam htela da se bavim nekom novim biznisom, imala sam nekakve ideje i planove. Nisam znala da ću sresti Slobodana Živojinovića koji će da preuzme taj biznis plan i promeni moj život. Tako da se on bavi biznisom, a meni je dozvolio da se bavim šou-biznisom, zaista volim ovaj posao. Ono što je veoma važno je da ja zaista imam vremena da se bavim svojom publikom i da im posvetim svu svoju ljubav, snagu i energiju. Naravno, sve to se dobija iz porodice i nekog privatnog života. Tek sad u ovim kasnim godinama sam počela da uživam, tako da od penzije nema ništa – kroz osmeh je izjavila pevačica.

Autor: D. T.