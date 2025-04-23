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Muškarci su ludeli za njom, pevači joj posvetili pesme, a ona priznala da je bila sa ženom: Otkrila detalje iskustva sa istim polom

Izvor: Blic, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Pevačica otvorila dušu!

Alka Vuica imala je buran ljubavni život. Priznala je da je bila ljubavnica poznatom fudbaleru, a svojevremeno je šokirala javnost da je imala intimne odnose i sa ženama.

- Znaš šta, 80-ih je to bilo jako moderno. Nisi bila faca ako nisi imala frendicu s kojom si se mazila. Nisam nikad bila zaljubljena u ženu, ali sam imala iskustva sa ženama. I to su prelepa iskustva... Ja zapravo mislim da su svi ljudi bise*sualni i da je većina odnosa bazirana na se*sualnosti. Ja imam prijateljice koje me nikad nisu privukle, ali i žene koje su me odmah privukle. I ja njih...", ispričala je Vujica pre nekoliko godina za "Express".

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Prva ljubav Alke Vuice bio je bubnjar iz grupe "Srebrna krila". Posle raskida ona je upoznala Momčila Bajagića Bajagu i Gorana Bregovića.

Bajaga joj je posvetio pesmu "Zažmuri" i "Sa druge strane jastuka".

- Bili smo mladi, pisali smo pesme jedni drugima, bilo je tu ljubavi, neke pesme su postale stvarno veliki hitovi. Meni je nepristojno, šta da govorim ko je meni šta napisao. Ja vam mogu otkriti šta sam ja Bajagi napisala, napisala sam ih više, ali jedna od pesama koja je nastala iz naše ljubavi je: "Gde Dunav ljubi nebo" - rekla je Alka Vuica svojevremeno i otkrila u kakvim je danas odnosima sa njima.

- Mi smo u odličnim odnosima, Goran mi je veliki prijatelj, Momo isto, čujemo se, vidimo se kad možemo. Savetujemo se oko pesama, jako sam srećna što sam ljude koje sam volela zadržala u životu, jer smatram da je ljubav energija koja ne nestaje, već se pretvara u nešto drugo. Možda zaljubljenost može nestati, ali prava ljubav ne, ona ostaje uvek - rekla je ona tada za "Premijeru".

Foto: TV Pink Printscreen

Pričala je i da je Boris Novković bio zaljubljen u nju.

- Pisala sam mu mnogo pesama koje su veliki hitovi. Znam ga otkad je imao 8 ili 9 godina, a ja sam imala 18. Jednom prilikom je ispričao da se zaljubio u mene kad me je upoznao, ja sam tada bila sa Adijem iz "Srebrnih krila" i letovali smo zajedno sa Đorđem, ja sam čuvala Borisa, bio je presladak. Kad je stasao, došao je kod mene da mu napišem tekstove, bila sam oduševljena - ispričala je Vuica.

Kasnije je upoznala slikara Vuka Veličkovića, sa kojim je dobila sina Ariana. Kasnije je imala aferu sa fudbalerom Igorem Štimcem koji je u to vreme bio oženjen.

- Nažalost sam bila i ljubavnica. I mislim da je to ponižavajuće za ženu i svakoj bih preporučila da ne ulazi u takav odnos. Misliš da iz njega možeš izaći nedirnut, a ne možeš. Niko normalan ne može pristati da bude drugi. I zapravo je strašno kako ti frajeri koji zavode, jer muškarci koji imaju ljubavnice to rade, zavode, uvek imaju tu svoju tužnu priču - rekla je jednom prilikom pevačica za "Slobodnu dalmaciju".

Autor: N.B.

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