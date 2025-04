Život su joj obeležile tragedije: Svi je znamo kao Miru Kosovku, a evo koje je njeno pravo ime

Mira Kosovka bila je velika zvezda, a onda se naprasno povukla sa scene.

Pevačica je prvu ploču objavila je 1986. godine i od tada je osvojila srca mnogih koji vole zvuk njene muzike.Malo ko zna da se ona od početka karijere predstavlja nadimkom, a ne pravim imenom i prezimenom.

U dokumentima pevačici piše Mirjana Petričević. Rođena je 3. maja 1959. godine u Đakovici.

Podsetimo, Mirin život obeležile su brojne tragedije, članovi njene porodice stradali su na najsuroviji način. Osim majke, pevačicin otac i brat su tragično izgubili živote.

- Više nisam mogla da pevam, nije mi bilo ni do čega. Smrt brata me je potpuno uništila. I danas osećam veliku prazninu. Uvek je voleo da me vidi nasmejanu i lepu, zvao me je “Moj crni labude”... Posle njegove smrti bila sam emotivno ubijena, mislila sam da će mi biti lakše uz alkohol - navela je pevačica u jednom intervjuu.

Autor: N.B.