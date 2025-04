Prvi put u javnosti nakon očeve smrti! Mis Srbije progovorila o poslednjim danima Željka Rutovića: On je bio...

Otvorila dušu!

Aleksandra Rutović podržala je akciju koja se danas održava na Kalemegdanu i došla je da i sama obavi pregled štitne žlezde i proveri svoje zdravstveno stanje.

- Ja sam osoba koja zaista vodi računa o zdravlju, ali moram da priznam da nisam skoro išla kod lekara da obavim ovaj pregled. Tako da mi je drago što sam danas tu, ovo me je samo nateralo da još više vodim računa o sebi. Pregled je dobro prošao, rekli su mi samo da izvadim neke parametre, ali sve je u redu.

Aleksandra je otkrila i svoje navike u životu, pa je otkrila kako vodi računa o svom izgledu, ali i bez čeka ne započinje jutro.

- Moja ishrana je jako rigorozna, ne bih je nikome preporučila, ali to je zato što imam neki problem sa čitavim digestivnim sistemom. Bitno je jesti zdravo, generalno ne smem da jedem nezdravu hranu. Sve treba da mi bude skuvano. Uvek bih preporučila ljudima da se fokusiraju na fizičku aktivnost. Makar jednom dnevno ako je moguće, ako ne onda par puta nedeljno.

- Jutro ne počinje bez tople limunade. Imam još neke napitke od svog nutricioniste i bez toga ne mogu. Ako to ne popijem stvarno sam nervozna (smeh). Trudim se da popijem jednu kafu dnevno, iako ih popijem pet, ali mogu bez kafe. Mislim da je to više užitak nego potreba.

- Uskoro idem na Miss sveta, počele su pripreme. Imam dve nedelje da se u potpunosti spremim. Krećem sredinom maja, sve je nekako zbrzano, bili su praznici... Spremamo taj humanitaran projekat, pakujemo ga, da pošaljemo video, takođe spremamo talenat, svašta tu ima. Spremamo odevne kombinacije, isprobavamo stvari, a najbitniji je upravo taj humanitarni projekat na kojem smo radili par meseci. Radila sam ga na Baliju, na temu obnove korala, koralnih grebena. To sve treba spakovati u jedan video, takođe i šta smo sve radili sa heroinama. Da podignemo svest o nasilju nad ženama u našoj državi, tako da probudimo možda i neke druge države da brinu i oni, ali i o zdravlju. To je sve nešto što ja volim, uspela sam da pokrijem sve što je meni drago i bitno.

Aleksandra je nedavno ostala bez oca Željka Rutovića.

- Izgubila sam osobu koja mi je najbitnija fizički, ali znam da je on uvek tu sa mnom. Ja sam, iskreno, bila na korak da odustanem, ali znakovi kraj puta su me naterali da ne odustanem i znam da je on pored mene.

Otkrila je i kako su izgledali njegovi poslednji dani i po čemu će ga pamtiti.

- On je uvek bio nasmejan i ostaće mi tako u sećanju. Sa njim je svaki momenat bio savršen. Od svega je umeo da napravi zabavu. Ne znam kako da objasnim, to je čovek koji je besmrtan. I to ne kažem ja kao njegova ćerka, to kaže svako ko je imao priliku makar jednom u životu da ga vidi, da je njegova energija ostala da sija i sijaće zauvek i nadživeće nas sve. Nedostaje mi najviše na svetu.

