Voditeljka Pinka Bojana Lazić otvoreno je govorila koliko su poznati drugaciji kada ih javnost ne vidi.

Na samom početku razgovora voditeljka emisije "Premijera Vikend-Specijal", Bojana Lazić, priznala je da je do sada ugostila mnoge neprofesionalne javne ličnosti, ali se svim silama trudila da svoj deo posla odradi kako treba.

- Neprofesionalnost me izluđuje. Kašnjenje je okej, ali kad biraju pitanja, kad biraju goste sa kojima će sedeti, tada znam da se iznerviram. Čim sam te osobe pozvala, bitni su za gledanost, ali to su zvezde, tačnije zvezdice sa svega dva tri hita. Verujem da je to njihova nesigurnost. Komplikovanije su pevačice, iskrena da budem. Bude i glumaca koji su nezgodni. Mi godinama zovemo neka velika imena, pa uvek odbijaju - rekla je Bojana, a onda otkrila na koji način bira goste.

-Ko god da sedi preko puta mene, iz bilo koje branše, ugostim ga kao profesionalac. Čim osoba sedi u studiju Pinka, važna mi je. Vremenom sam naučila da kroz posao gledam bez uplitanja emocije. Što se mene lično tiče, ljudi me uglavnom ne komentarišu na pozitivan način, ali je važno da nisu ravnodušni. Iza sebe nemam skandale, ne pravim budalu od sebe. Rešena sam da budem svoja, pa ko voli neka izvoli - navela je voditeljka koja je otkrila da je svojevremeno radila u restoranu kuvanih jela.

- Mnogi ne znaju da sam u jednom trenutku radila za tri medijske kuće. Hvala tim ljudima koji su imali razumevanja za sve što mi se dešavalo. Moj razvod nije bio lak, a ni troškovi koji su usledili posle toga. Godinama sam ulagala u prijateljstva koja su se pokazala kao dobra ulaganja. Danas vodim privatne programe, zarađujem i putem društvenih mreža. Kao klinka sam radila u solarijumu, dok sam bila u braku, radila sam u restoranu kuvanih jela. Mnoge poznate ličnosti su dolazile da se hrane kod mene - istakla je Lazićeva kojoj je prijateljstvo sa voditeljom Ognjenom Amidžićem posebno značilo.

- Sedam godina sam radila istu emisiji i zasitila sam se. Upoznala sam Ognjena, upravo zbog njega upoznala svog bivšeg supruga Žarka na snimanju spota za pesmu grupe 'Flamingosi', ali i došla na razgovor na posao na Pinku. Na kraju ima glavnu ulogu u mom životu. Razgovor sa Milicom Mitrović je kratko trajao, kad te neko hoće, to se reši za deset minuta - navela je voditeljka.

Lazićeva je priznala da joj je voli da ode u kafanu, ali i da na iznenađenje mnogih obožava tehno muziku.

- Mnogi će se iznenaditi, ali obožavam tehno muziku, često idem na rejvove. Obožavam u kad đuskam. Volim i narodnjake, ali ipak rejv je rejv - navela je Lazićeva.

Otkrila je i da li bi se Darko Tanasijević ili Milan Milošević bolje snašao u ulozi voditelja Premijere.

- Nemam informacije da je neko odbio da vodi program sa mnom. Očekivala sam da će neko doći, ali do toga nije došlo. Čelnici Pinka su očigledno shvatili da ja to radim sama. Opravdala sam očekivanja, čak sam se i bolje pokazala sama na terenu. Možda od septembra dobijem pojačanje. Joj, teško pitanje. Mislim da bi Milan Miloševiić bolje to odradio. Znam ga više godina, eto i Darko je super. Mislim da bi to bio pogodak, nikad se ne zna od septembra - navela je ona.

Kako je i sama potvrdila, svojevremeno je planirano da vodi program muzičkog takmičenja Zvezde Granda.

Što se tiče Zvezde Granda, pojedini znaju da sam bila planirana kao zamena za koleginicu Sanju Kužet. Dok smo zajedno radile na Grandu, svaki put kad bi ona išla na porodiljsko, pričala je da sam ja jedina adekvatna zamena za nju. Zašto se u poslednjem trenutku promenilo, ne znam. Za dlaku sam mogla da vodim program muzičkog takmičenja. Ne mislim o tome. Vodim se onom dobrom, starom "Ko zna zašto je to dobro. Ana Sević super radi svoj posao - rekla je iskreno.

Autor: Nikola Žugić