KAD BUDE MOJA SVADBA, MOŽDA SE ZATVORI ULICA: Dea Đurđević progovorila o venčanju, a evo šta mora da ima muškarac da bi je osvojio

Voditeljka Dea Đurđević kaže da postoji mogućnost da se zatvori ulica ako dođe do njenog venčanja.

Dea Đurđević je za medije objasnila da je tradicionalna žena, te da bi i svadbeno veselje bilo u skladu sa svim srpskim običajima.

- Što se svadbe tiče, volela bih da izgleda srpski, onako tradicionalno, od početka do kraja. To u gradu baši i nije moguće, ali nikad se ne zna. Ja sam tradicionalna žena, moraćemo neku ulicu da zatvorimo u tom slučaju. Mladoženja mora da ima to da me nasmeje u svakom trenutku, za ostalo ćemo lako - rekla je voditeljka, pa je potom pričala o životu na selu:

- Sebe bih lako mogla da zamislim tako da živim na selu. Ali navikla sam se na buku i gužbu. Za početak može neki mesec dana da se živi na selu, neka vikendica, da je mirno i ravno i da ima vode. Ne znam da li sam propustila neku priliku u životu, ali moguće da je nisam ni primetila. Treba svako da nauči da prepozna priliku. Čini mi se da sam ih imala više nego što sam mogla da ih primetim. Da nisam voditeljka svakako bih se bavila dijasporom i politikom.

Autor: Nikola Žugić