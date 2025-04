Poseban kutak samo za nju: Naša voditeljka prodavala zlato da bi imala za hleb, a evo kako danas izgleda njen dom (FOTO)

Voditeljka Dragana Katić živi u Beogradu, a sada je polazala kako izgleda delić njenog stana.

Dragana Katić živi na Karaburmi u stanu koji je uredila po svom ukusu, a na mrežama je pokazala kako izgleda njen dom. Kako možemo primetiti, prostorije imaju dosta svetlosti, sve je uređeno minimalističkim stilom, a ima mnoštvo svetlih detalja.

U dnevnoj sobi se nalazi siva garnitura, a u trpezariji sto sa staklenim stolicama. Na komodi su smeštene bele kale, a sve je sređeno.

Poseban deo ima za knjige, a tu se nalaze i porodične uspomene i fotografije sa naslednicima.

Inače, Draganina najveća podrška su sinovi Bojan i Boban, koje je dobila u vanbračnoj vezi. Decu je sama odgajila, jer ju je njihov otac napustio dok je bila trudna.

Podsetimo, Dragana je otvoreno govorila o teškom periodu i finansijskim problemima.

- U jednom trenutku sam imala sam problem da li ću da kupim cipele, toliko i toliko, ali sada sam došla u jedan životni problem i veliki izazov gde je skroz druga priča. Privatno smo plaćali časove u gimnaziji, terapije i sve što je bilo vezano za lečenje majke je posebno koštalo. Nekako nisam umela nikada sa finansijama. Nisam umela prosto da rasporedima da od dinara napravim dva ili tri, nisam imala taj talenat ni danas ga nemam, niti sam bilo šta naučila o tome, ali Boga mi bilo je prilično teško.

Dragana kaže da je slučajno saznala za otkup zlata.

- Dolazi matura, i ja bukvalno to nikad neću zaboraviti, čovek mora da prati te znakove pored puta, ja palim laptop ujutru da pročitam vesti i ovako link-reklama otkup zlata. Ja kažem ko to otkupljuje zlato. Nikad mi nije palo na pamet da postoji to. Krenula sam da se raspitujem. Tog dana je trebalo da idem na Bežanijsku kosu i da snimim reklamu, prođem kolima pored zlatara, uzmem iz nesesera prvi komad na koji sam naišla i odem tamo i kažem koliko, vi to otkupljujete. Kad je on meni rekao cifru, za mene je u tom trenutku rešeno moje sve, jer sam imala problem ,tako da sam sve prodala - rekla je voditeljka u jednoj TV emisiji.

Autor: N.B.