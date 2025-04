Ana Ivanović prekinula tišinu usred glasina o razvodu: Imam lepe uspomene

Jedna od glavnih tema u svetu sporta poslednjih dana jeste navodni razvod Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera.

Iako nijedno od njih dvoje još nije zvanično potvrdilo ni demantovalo spekulacije, pažnja javnosti ne jenjava. Po prvi put nakon brojnih glasina, Ana se pojavila pred kamerama i dala intervju za zvanični kanal teniskog turnira u Madridu.

Teniserka je, uz osmeh i u opuštenom tonu, pričala o lepim uspomenama iz španske prestonice, ističući da je srećna što je ponovo tu.

- Hvala vam na dobrodošlici, srećna sam što sam ovde. Zadovoljstvo mi je što sam ovde, blizu je kuće, sećam se prvog puta kada sam bila ovde 2007. godine, doduše na drugom mestu, ali je bilo baš posebno - počela je Ana.

Najveći uspeh u Madridu imala je 2013. godine kada je poražena u polufinalu od Marije Šarapove.

- Imam lepe uspomene, ne sećam se godine kada sam bila u polufinalu, ali volim da igram na šljaci.

Na suptilna pitanja o privatnom životu nije želela da ulazi u detalje.

- Neverovatno je, lepo je biti ovde, raditi, gledati dobar tenis, zauzeta sam sa decom - kratko je prokomentarisala. Ana i Bastijan imaju tri sina, a ona živi na španskom ostrvu Majorka.

Ona je u Madridu dobila pitanje od argentinske novinarke da joj preporuči šta da radi u Španiji.

- Prvo, obožavam ljude i životni stil ovde, možete da se družite sa svima, prijateljski su nastrojeni, vole vino, to je dobra ideja, sviđa mi se hrana.

Govoreći o svakodnevici, Ana je naglasila da se trudi da izbegava prekomerno izlaganje dece ekranima, pa samim tim ne stiže često ni da prati tenis.

- Trudim se da pratim tenis, imam prijateljice koje još igraju, trudim se da gledam, teško je sa decom, jer se trudim da izbegavam da oni gledaju u ekran. Sjajan je sport, lepo je imati priliku da gledam, bolje je kada gledaš sa tribina, a ne preko ekrana.

Pitali su je i da li i dalje igra tenis, pa je stigla i potvrda da će igrati uskoro na još jednoj egzibiciji.

- Ponekad, ne koliko želim, ali da, igrala sam egzibiciju, igraću sledećeg meseca još jednu, pa se vraćam.

Potom je jedan od novinara upitao za savet, pošto se amaterski bavi tenisom i ima problem sa servisom.

- Mogu da ti pokažem forhend, to je moj zaštitni znak. Servis je najteži udarac, sve je u tajmingu.

Otkrila je i ko su po njenom mišljenju favoriti za titulu u Madridu. Iako je bila iznenađena kada je čula da se Alkaraz povukao, istakla je:

- Novak je uvek kandidat za titulu, ima mnogo dobrih igrača. Nisam još videla žreb, ali mislim da će biti Zverev ili Đoković.

U osvrtu na ženski tenis, Ana je pohvalila aktuelne zvezde:

- Uvek dolazi momenat kada se menjaju generacije, postoji možda nekada ponekad 'rupa', nešto slično je u muškom tenisu posle penzija Rodžera i Rafe, mada kod njih to ide malo lakše. Sabalenka je podigla nivo tenisa, Iga naravno, imamo Koko Gof, dosta je veći nivo tenisa sada nego pre nekoliko godina. Ja sam srećna što sam se bavila sportom koji je jedan od najpopularnijih kod žena i što se šalje poruka novim generacijama. Potrebno je da postoji rivalitet, da bi interesovanje bilo još veće.

Poseban akcenat stavila je na mentalno zdravlje sportista:

- To je verovatno najvažnije u životu, ne samo u sportu. Očekivanja se menjaju. Pre nekoliko godina je malo ko pričao o tome, sada se mnogo više priča, pogledajte svet kako danas izgleda, sa društvenim mrežama, sa osudama, teško je. Mladi ste, svetla pozornice su na vama, a svako ima neko mišljenje. Zato je važno da imate jaku bazu, ako pričamo o devojkama koje osvajaju titule, sve one su talentovane i dobre, razliku pravi mentalna snaga i mentalno zdravlje, to je najvažnije.

Na kraju, Ana je uputila i kratku poruku na španskom jeziku, u znak zahvalnosti publici u Španiji:

- Hvala vam svima, uvek sam srećna kada sam ovde i srećna sam što živim ovde.

Iako o privatnom životu i navodnom razvodu nije rekla ništa konkretno, Ana je ovim pojavljivanjem ipak poslala jasnu poruku - fokus joj je na deci, radu i miru koji je pronašla daleko od bliceva.

