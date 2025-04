Nakon smrti Saše Popovića u Grandu zatekao potresan prizor! Pevaču se raspoloženje promenilo kada je stigao na snimanje emisije: Ulazim u prostoriju...

Pevač Dragi Domić proslavio se u "Zvezdama Granda", a sada je otkrio kako je izgledao njegov poslednji razgovor sa Sašom Popovićem koji je preminuo 1. marta, te priznao da je zatekao potresan prizor kada je išao na snimanje u "Grandu".

Naime, Dragi je prvi put nakon Sašine smrti došao na snimanje "Zvezde Granda specijal" i otkrio da ga je obuzela neopisiva tuga.

- Dok sam vozio ka studiju i kada se otvorila rampa prvo mi je palo na pamet nema više direktora, ovo je moja prva emisija. Ulazim u prostorije Granda, a njega više nema. Jako mi je žao, tom čoveku treba svi da budemo zahvalni jer je svima nama promenio život. Nedostajaće - rekao je Dragi za "Grand".

Pevač se prisetio i kako je izgledao poslednji razgovor sa Sašom Popovićem.

- Sećam se da sam mu poslao poruku da mu želim brzo ozdravljenje i da bude jak. On je meni odgovorio: "Hvala Domiću, nadam se da će biti sve okej." To je bila poslednja poruka koju smo razmenili, od tada nismo imali kontakt, a to je bilo dva meseca pre njegove smrti - dodao je on.

Autor: N.B.