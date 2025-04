Od ovoga se ludi: Marija Šerifović podelila momente iz porodičnog doma, ne krije koliko uživa u majčinstvu (FOTO)

Marija Šerifović iz korena je promenila život nakon što je dobila sina Maria.

Ona ne krije činjenicu da ju je majčinstvo oplemenilo, a često putem društvenih mreža deli trenutke sa svojim sinom. Iako kao i svako dete i Mario zna nekad da bude nevaljao, Marija uglavnom nema "muke" s anjim i odlično se slažu.

Ona je sada podelila jedan eotivan snimak sa njim iz kreveta pokazavši kako se maze.

- Jel ti znaš da si ti moje sunce, moje srculence, moje medeno srce? - govorila mu je Marija dok ga je ljubila.

- Od ovoga se ludi - napisala je u opisu snimka na svom storiju.

Koliko ona uživa u ovoj ulozi, pokazuju i njene česte objave kako iz doma, tako i sa nekih putovanja gde rado vodi sina sa sobom, pa nekad čak i na snimanja.

Podsetimo, Marija je sina dobila uz pomoć surogat majke.

- U Americi sam od 2014., to tada nije bilo aktuelno. Nemamo dovoljno vremena da detaljno pričamo o ovome, da ispričam sve, možda će nekome to pomoći, vrlo verovatno da bi. Sve što sam uradila, uradila sam po savetu u tom trenutku najboljih doktora u SAD. U mom jedinom intervjuu rekla sam, nakon nekih pokušaja neuspelih, jedno jedino rešenje je bilo to - rekla je Marija svojevremeno gostujući u emisiji "Amidži šou" i dodala:

Pevačica je priznala da nikada neće obelodaniti identitet tog čoveka, a ukoliko to uradi biće papreno kažnjena.

- To su stvari o kojima ne mogu i ne smem da govorim, zbog svih ugovora potpisanih, jer se nikad ne zna da li će ovo nekada neko da prevede, a onda da me tuži za deset miliona dolara, a možda je i više. Strašan je dasa, evropejac - rekla je Marija šerifović jednom prilikom.

Autor: N.B.