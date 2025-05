Ona je moj fan: Rasta otkrio da li bi napravio koncert sa Anom Nikolić, pa nikad iskrenije govorio o ćerki

Neočekivano!

Popularni srpski muzičar Stefan Đurić Rasta gostovao je u jednoj emisiji, gde je govorio o različitim temama, a u jednom momentu prokomentarisao je da li bi napravio koncert sa svojom bivšom suprugom Anom Nikolić.

- Ne znam. Ja sam vrlo profesionalan. U medijima nikad ružno nisam rekao, niti ću reći. Savetovao bih se sa celim timom, videli bismo da li je to dobra priča. Mi smo neko ko uvek sedne i oko svega dobro razmisli - objasnio je on, pa otkrio kako vaspitavaju ćerku Taru.

- Ja sam dobar policajac, Ana je loš policajac - bio je iskren Rasta, pa dodao da je Tara svesna popularnosti svojih roditelja.

- Ona je moj fan otkad je svesna života. Svaki koncert koji je negde u blizini ona mora da ide. Drago mi je što je srećna zbog toga. Mnogo joj to imponuje. Rekao sam joj da to ne zloputrebljava ni u kom smislu. Nema neke nuspojave u odnosu na to - rekao je Rasta u jednoj emsiji-

Autor: N.B.