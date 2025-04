USIJALE SE MREŽE! Jovana Jeremić usred priče o RASKIDU s Draganom novom objavom bacila sve u rebus: Oženi ženu koja trči ka...

Voditeljka Jovana Jeremić svojom izjavom podgrejala je sumnje da je raskinula sa biznismenom Draganom Stankovićem.

Jovana Jeremić je veoma aktivna na društvenim mrežama, a na svom Instagram profilu je sada podelila objavu na kojoj piše sledeće:

- Oženi ženu koja trči ka Bogu kada imate probleme, a ne ka drugim muškarcima - stoji u objavi, a svi su se zapitali da li je ove reči posvetila Draganu.

"Mi ne živimo zajedno"

Jovanu je Nemanja Vujičić, voditelj, u emisiji "Na liniji života" upitao da li ove godine staviti tačku na odnos sa njenim partnerom Draganom, na šta je ona dala neočekivan odgovor.

- Da, odgovor je da, nisam rekla da je to kraj veze. Ja sam u vezi sa Draganom, on je najbolji čovek na svetu prema meni. Ja želim da dobijem još jedno dete, da se udam, i želim sa Draganom da imam to dete. Mi ne živimo zajedno, moje dete kreće u školu, a škola je prekoputa moje zgrade, a Dragan je u Grockoj, a nama to ne smeta - ispričala je Jovana, pa nastavila:

Ja sam ostavila sve sama, iako sam verovala da će mi to ostvariti moj muškarac, ja sam znala da ću raditi na televiziji,a ove godine sam shvatila da sam čovek mog života ja. To sam shvatila ove godine, kada sam saznala za borbu mog oca koji vodi jako tešku bitku. On je meni rekao da sam ja sve sama ostvarila, da mi to niko nije dao, da sam ja sama svoj gazda.

Autor: Nikola Žugić