Isplivala fotka Dejana i Saše Matića iz detinjstva! Tada su bili plavušani, a ovo je mnoge raznežilo (FOTO)

Braća Saša i Dejan Matić od malih nogu su pokazivali veliku privrženost, a ni danas, kada slave 47. rođendan, ništa se nije promenilo. Ono što će otopiti sva srca fanova najpoznatijih blizanaca na estradi je njihova fotografija iz detinjstva.

Na jednoj Instagram stranici, koja arhivira uspomene poznatih pojavila se fotografija Saše i Dejana kada su bili veoma mali.

Uvek su vodili brigu jedan o drugome. Tada su bili plavušani, a kako se vidi na fotografiji, braća se drže za ruke, i ova uspomena je baš nastala u Drvaru, njihovom rodnom gradu. Koliko su bliski govori i to što jedan od njih, drugome ljubi ruku i čvrsto je drži.

Podsetimo, kako blizanačke trudnoće sa sobom nose brojne rizike i poteškoće, poznata braća su rođena u šestom mesecu, nakon čega nisu imali problem sa vidom. Ipak, prerano rođenje, zahteva da novorođančad budu u inkubatoru.

Nekoliko dana kasnije došlo je do komplikacija i obojica su ostali bez vida. Iako se pravi razlog zbog čega su blizanci ostali slepi samo nagađa, braća ne vole o tome da prčaju.

- To je nepažnja. Sada, koga… Nisam nešto detaljisao i raspitivao se čija. Da li je lekar, da li je medicinska sestra, nisam ulazio u to. Bilo je to rođenje pre vremena. A, da je bila nepažnja, bila je - rekao je Dejan jednom prilikom za medije.

