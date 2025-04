O OVOME ĆE SE TEK PRIČATI! Tea Tairović u tajnosti izgovorila sudbonosno DA, ovo su svi detalji BAJKOVITOG venčanja SRPSKE ŠAKIRE (FOTO+VIDEO)

Naša slavna pevačica Tea Tairović u sredu je izgovorila sudbonosno "DA", a kako se ekipa portala Pink.rs našla na ovom gala venčanju, donosimo vam sve detalje!

Tea Tairović, mlada muzička zvezda, danas je napunila 29 godina, a tim povodom se obratila svojim pratiocima na instagramu o čemu detaljnije možete pročitati u linku u nastavku teksta.

No, međutim, pre samo dva dana, tačnije u sredu, Tea Tairović odlučila je da stane na ludi kamen i izgovori sudbonosno "DA" svom vereniku Ivanu Vardaju. Naime, ovaj skladni par rešio je da to uradi u tajnosti, te su se odlučili na luksuzno mesto, Baron Castel, smešteno u Ribarskom naselju, u pevačicinom rodnom gradu Novom Sadu. Kako se pisalo, par je izdvojio oko 100.000 evra za ovo luksuzno venčanje, no, krenimo od početka.

Tea i Ivan uživaju u velikoj ljubavi duže od dve godine, a spojili su se na snimanju spota za Teinu pesmu 2023. godine, kada je radila na svom drugom albumu. Tada se između njih rodila ljubav, koju su rešili da nakon dve godine krunišu brakom, a Ivan ju je verio u Dubaiju, kada je Tairovićeva imala koncert po prvi put u svom životu, s obzirom na to da je njena pesma "Idem u Dubai" postala megaregionalni hit.

Naime, sami bajkoviti kadrovi dvorca u kom se Tea venčala ostavili su sve bez daha, a Baron Castel je u vlasništvu poznatog modnog kreatora Mladena Milivojevića Barona, koji možete pogledati u galeriji ispod:

U međuvremenu stigla je Teina majka Božica, koja je ekskluzivno za naš portal otkrila sve detalje odnosa sa zetom Ivanom, njihovim porodičnim odnosima, nije krila sreću što udaje ćerku, ali je istakla da željno iščekuje da postane baka. Detaljnije pogledajte u linku ispod:

S obzirom na to da su Ivan i Tea odlučili da ceremoniju venčanja obave u dvorištu iza dvorca, naša ekipa uspela je da uslika atmosferu iza, te tako je zasigurno mala reč da je ovo bajkovit prizor! Sasvim je jasno da su se Tea i Ivan pobrinuli o svakom detalju, tj. da ničega ne zafali. Detaljnije pogledajte u galeriji ispod:

Nakon što se presvukla, Božicu je uslikana u skupom zelenom odelu, te je odavala utisak moćne bogate žene kakve viđamo u inostranim serijama visoke produkcije. Božica se sve vreme došaptavala sa svojim bivšim suprugom, Teinim ocem, Zoranom Tairovićem sa kojim je diskutovala o tome da li je u prostoriji gde će se venčanje održati sve spremno.

S obzirom na to da se ceremonija venčanja bližila, Tea je išetala u raskošnoj, ručno rađenoj venčanici kreatora Bojana Petrovića, koja je inače bila poklon kreatora za mladu, a koja je na sebi imala kristale. Tea i Ivan izgovorili su sudbonosno "DA", a kada je reč o izjašnjavanju po pitanju prezimena, pevačica je odlučila da Ivanovo prezime doda svom.

Bajkovit prizor bio je i unutar Baron Castela, te je tako usledio i prvi ples, a numera koju je bračni par odabrao bila je pesma Đorđa Balaševića "Ringišpil".

Pevačica je, nešto kasnije, venčanicu zamenila crvenomuskom dugom haljinom, a kako su gosti komentarisali, nikada nisu videli tako vesele i raspevane mladence! Tačno u 21:30 pored bazena pušten je vatromet, a mladenci su isekli prelepu belu tortu na nekoliko spratova urađenu od najfinije belgijske čokolade!

