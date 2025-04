Privedena devojka Joce Stefanovića?! Pevačeva lepša polovina je zbog OVOGA završila na poternici!

Devojka Joce Stefanovića, Ivana Iva Bojanović, bila je privedena, a pevač sada otkriva zbog čega je nastao problem.

Ivana Iva Bojanović i Joca Stefanović već neko vreme uživaju u ljubavi, a zajedničke fotografije rado dele na društvenim mrežama.

Ipak, njihovu sreću na kratko je pokvarila vest da je Iva Bojanović privedena jer je za njom bila raspisana poternica.

- Totalna glupost. Za njom je raspisana poternica. Svi mi u nekom momentu zbog neplaćenih kazni budemo na poternici. Glupo zvuči, ali Iva u tom momentu nije imala plaćenu kaznu i zbog toga su je priveli. Trebalo je samo da plati kaznu, kad je to uradila pustili su je i to je to - rekao je Joca za Republiku.

Autor: Nikola Žugić