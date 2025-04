Milić Vukašinović HITNO reagovao! Nakon optužbi Hanke Paldum da joj je Ceca otela pesmu, roker BESAN: Arkan je te pesme debelo platio

Nakon optužbi Hanke Paldum na račun balkanske zvezde Cece Ražnatović, uz tvrdnje da joj je bez pitanja uzela pesmu, oglasio se autor iste, roker Milić Vukašinović.

Kao što je već poznato Ceca je devedesetih godina otpevala nekoliko pesama koje su već tada bile interpretirane od strane njenih starijih kolega, ali ne baš tako opaženo, i od njih svojim izvođenjem napravila evergrin hitove.

Hanka Paldum je sada, posle skoro tri decenije, gostujući u jednom podkastu "udarila" na Cecu i sramno je optužila za krađu pesme "Volela sam, volela", čiji je autor veliki roker Milić Vukašinović. Kako je Ceca pesmu dobila upravo od Milića, mediji su kontaktirali rokera, koji je, čini se, ljut zbog Hankinih reči o Ceci. Milić je na početku objasnio kako je stupio u kontakt sa Cecom i njenim pokojnim suprugom Željkom, koji mu je pomogao da iz ratom zahvaćeno Sarajevo pređe u Beograd.

- Tada je bio rat u Bosni i ja sam bio bez struje i telefona, Arkan je pokušavao da dođe do mene zbog tih pesama, ali je na kraju došao do mog menadžera na Palama i tražio da ih kupi, i ona ih je otpevala. Arkan je te pesme platio i meni se debelo odužio. Zvao me je kada se malo smirio rat i obezbedio mi je da spavam pola godine u hotelu Jugoslavija, dobio sam sobu da živim. On je bio zaljubljen u moje pesme, posebno te dve koje je Hanka otpevala.

Kako je dodao, Ceca je uredno platila pesmu koju je otpevala i od koje je stvorila veliki hit.

- Inače, to nije nikakav problem kada neko otpeva pesmu koja je već izašla, ako se to pošteno plati autoru kao što je u ovom slučaju. On i Ceca su meni uslugu napravili time što su uzeli te moje pesme i od njih napravili antologiju.

Nakon ove, Milić je sa Cecom imao još dve uspešne saradnje.

- Vidim neki pevači se hvale kako su im pesme starije od publike u prvim redovima, a ti Cecini hitovi su stariji i od roditelja te dece. To je dokaz da je pesma ušla u antologiju, kada nadživi više generacija. Kasnije je otpevala još dve moje “Sviće dan” i “Ako te ona odbije”, takođe veliki hitovi. Moja melodija, Marini tekstovi.

Miliću Vukašinoviću nisu jasne Hankine reči o Ceci, jer, kako ističe, Ražnatovićeva je od pesama napravila hit i produžila njihov vek trajanja.

- “Tražio si sve” i “Volela sam volela” su pesme kojima je Ceca produžila vek jer ove mlađe generacije nisu ni čule niti znaju da ih je Hanka ikada otpevala. Ne znam zašto se ona buni, treba da bude zahvalna Ceci što je te pesme uvela u antologiju. Kada sam bio na njenom koncertu na Ušću i video kako deca pevaju te pesme ja sam se ježio. Te dve pesme su najveći ženski hitovi svih vremena. Ja sam Hanki uradio tri albuma ali ne mogu da se porede sa uspehom koji je Ceca napravila sa ove dve prsme.

Za sam kraj, Miliće je došao do jednog zaključka kada su sve učestaliji napadi od strane pojedinih kolega, usmereni ka Ceci već godinama.

- Ne znam šta su se ostrvili sad na tu ženu, siguran sam da oni ne bi pričali tako da je Arkan sada živ - dodao je.

