Nastao muk u studiju kada je pevačica Vanja Mijatović započela priču o razvodu braka od Aleksandra!

U novom izdanju emisije "Magazin in", voditeljka Sanja Marinković ugostila je pevačicu Vanju Mijatović, glumicu Ivu Štrljić, voditeljku Milicu Kon, pevačicu Mahrinu i glumicu Vesnu Paštrović.

Sanja je ovom prilikom porazgovarala sa Vanjom, s obzirom na to da je poput plamena u javnosti odjeknula vest krajem februara da se razvodi od supruga Aleksandra s kojim je stupila u brak pre dve i po godine.

- Šta je gore, biti sam u tridesetim, sam u četrdesetim ili biti razveden sa nekim iskustvom - pitala je Sanja.

- Nema gore, sve se to dešava u životu, svako ima svoje vreme, neko će da se uda i da rodi u dvadeset, ja sledeće godine punim 40, razvela sam se nemam decu, Bože zdravlja imaću nekada. Svako ima svoje iskustvo i mora da prigrli tu bol i patnju koja god da ga je zadesila u životu - rekla je Vanja.

- Kako se osećaš sama i razvedena - pitala je Sanja.

- U jednu ruku je poraz i on i ja imamo lepe primere kod kuće, jer i njegovi i moji su zajedno, imamo zaista zdrave porodice i takvi smo oboje bili. Mi se nismo uzimali da bismo se razveli, ali opet, Bog je imao neke druge planove, prepuštam se Bogu i njegovom sudu. Trudim se da prebrodim ovo što najbolje mogu...Zaista sam ga hvalila i sve što sam ikada rekla u medijima, tako sam i mislila. Nemam nijednu ružnu reč da kažem za njega, niti želim niti ima razloga. On ima najlepše srce i dušu koju sam ja upoznala, to i dan-danas tvrdim. Ne volim da ga spominjem da se ova tema ne nastavlja, da on i ja imamo svoj mir. Ja sam jedne strane tradiocionalista, a opet sam otvorenog uma. Mi smo se venčali u crkvi u Dubaiju, mi smo prvi par u istoriji koji se venčao u crkvi u Dubaiju, u grčkoj crkvi na srpskom jeziku. Mi nismo imali građansko venčanje, tu se sada kose, jedno je tradicija i vera, a drugo je što meni i njemu papir apsolutno ništa ne znači. Zajedno smo sedam godina, šest i po godina smo živeli zajedno. Zapravo, mi smo i pre svadbe živeli zajedno i mi to sve gledamo kao brak ili u ovom slučaju, vanbračnom zajednicom - rekla je pevačica.

- Je l' se kaješ ili ti je drago što si se razvela - pitala je Sanja.

- Ne žalim što sam se venčala, malo pre sam rekla da prigrlimo svoje patnje. Ja sam imala i težak udes pa sam rekla: "ovo je sigurno neki znak od Boga, nemoj da kukaš", nego sam rekla: "koju pouku treba da izvučem iz svega ovoga, šta treba da naučim?", tako da, ja u svakoj nesrećnoj situaciji gleda šta mogu da naučim - rekla je Vanja.

- Da li si se ikada sama zapitala "Kako sam dospela na listu razvedenih?" - pitala je Sanja.

- Jesam, preispitivala sam svoje odluke, to se dešava, naravno. On i ja nismo neko ko donosi odluke u jednom danu, to je bio naš dogovor. Pitala sam se stalno da li sam pogrešila možda, da li sam pokušala, da li sam dala sve od sebe...Ja u svakom smislu i u svemu želim da dam sve od sebe, ako ide ide, ako ne ide, ne ide - rekla je pevačica.

Autor: Nikola Žugić