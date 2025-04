Što u izlogu to i u radnji: Vanja otkrila šta je ključ dobre veze, pa spomenula svoj RAZVOD: To nije u mom slučaju!

U novom izdanju emisije "Magazin in", voditeljka Sanja Marinković ugostila je pevačicu Vanju Mijatović, glumicu Ivu Štrljić, voditeljku Milicu Kon, pevačicu Mahrinu i glumicu Vesnu Paštrović.

- Ja mislim da je ključ dobre veze dobra komunikacija. Ja sam mnogo puta rekla da se partneri upoznaju kroz svađe, mislim na normalne svađe, ne tuče i ono preterano. Ima studija koji su pokazali da partneri koji se više svađaju, duže opstaju u braku, što nije u mom slučaju - rekla je Vanja.

- Ja sam u svom životu odabrala da ne patim. Što u izlogu to i u radnji, ne treba da govorim muškarcu kako da me voli, za to sam da pustim muškarca da vidim šta će on da radi, a ako mi se nešto ne dopada, onda kažem: "Stani, ovo mi ne prija", mislim da sve može da se reši razgovorom - rekla je Vesna.

- Ja sam jako otvorena u odnosu i kažem šta volim i šta ne volim, mislim da su dela vrednija od reči. Ima stvarno emotivnih muškaraca, ja sam prva zatvorena, više volim da pokazujem delima. On može da mi kaže sto puta: "volim te", pa da izađe s nekom drugom. Ja vrlo često umem da ga pohvalim fejk, čisto da bih bustovala ego muškarcu - rekla je Mijatovićeva.

- Mislim da sam kao mlađa više govorila, sve sam pretvarala u reči, sada sam mnogo strpljivija i više ne kažem nego što kažem - rekla je Iva.

Autor: Nikola Žugić