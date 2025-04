Iskrena do koske!

U novom izdanju emisije "Magazin in", voditeljka Sanja Marinković ugostila je pevačicu Vanju Mijatović, glumicu Ivu Štrljić, voditeljku Milicu Kon, pevačicu Mahrinu i glumicu Vesnu Paštrović.

Pored ovih gostiju, Sanja je ugostila i prvakinju sveta u olimpijskom boksu, Anđelu Branković, koja je progovorila o svojoj teškoj životnoj borbi, tj. o teškom odrastanju.

- Pored toga što si borac u ringu, moram da napomenem da je tvoja životna priča borbena. Ja bih istakla par detalja: ostavljena u porodilištu odmah po rođenju u bolnici u Novom Sadu 1998. godine, pronašla topli dom kod ljudi koji su je prihvatili, kasnije scenario tvog života, šta bi istakla - pitala je Sanja.

- Ja kako sam ostavljena, u kratkom periodu sam odnešena u tu kuću. Imam nepunih 27 godina. Sigurno nešto što bih istakla jeste kada mi je moja majka predočila šta je to što se krije u mojoj priči, ono što je istina o meni i šta treba da prihvatim i da živim s tim. To je jedna puzlica i jedan delić samo čitave slike o meni, možda javnosti to deluje da je traumatično ili tragično, jeste nesvakidašnje, nije da se dešava svakome, ništa u tome nije ružno...Ja volim prvo da iskažem ogromno poštovanje roditeljima i svaka im čast. Njihovo prezime nosim, oni su zakonski moji roditelji, ja sam sigurna da su oni prošli golgotu da prođu taj proces usvajanja - rekla je Anđela.

- Završila si DIF, jedan od najboljih studenata, prosek si imala 9,8 i onda si na nagovor selektora se preselila u Zvornik - pitala je Sanja.

- Ženskoj bokserskoj reprezentaciji, jeste...Kroz istoriju se borimo za tu ravnopravnost i da budemo podjednako gledane, mislim da bi to trebalo da negujemo. Napravili smo istorijski rezultat, a nijedan muškarac u Srbiji to nije uradio. Ne nosim haljine, najčešće sam u trenerkama. Ja nemam partnera trenutno, ja samo rukama rešim problem ako postoji (smeh). Ako ću ja kao žena da mu kažem, a on ne zna, znači u pitanju je neznanje, onda je u redu, time jačamo našu vezu, ali ako je bezobrazluk, znači zna a neće, onda je patetično - rekla je Anđela.

Autor: Nikola Žugić