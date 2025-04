Privedena devojka našeg poznatog pevača, za njom raspisana poternica

Pevač Joca Stefanović i njegova devojka Ivana Iva Bojanović našli su se u centru pažnje nakon što je Iva jednom prilikom privedena zbog raspisane poternice.

Iako je situacija brzo rešena, vest je izazvala buru na društvenim mrežama.

Stefanovićeva devojka je, naime, privedena zbog neplaćene kazne, što je rezultiralo raspisivanjem poternice. Nakon što je kazna plaćena, Iva je puštena na slobodu. Pevač Joca Stefanović, njen partner, brzo je reagovao i objasnio situaciju, ističući da je sve rešeno bez većih problema.

- Totalna glupost. Za njom je raspisana poternica. Svi mi u nekom momentu zbog neplaćenih kazni budemo na poternici. Glupo zvuči, ali Iva u tom momentu nije imala plaćenu kaznu i zbog toga su je priveli. Trebalo je samo da plati kaznu, kad je to uradila pustili su je i to je to - rekao je Jovan za Republiku.

Podsećamo, Ivana Iva Bojanović je razvedena, a iz prvog braka ima dvoje dece koji su sjajno prihvatili njenu ljubav sa pevačem. Jovan je u javnosti pričao sve najbolje o Ivani, govoreći koliko se lepo slažu.

Autor: D.T.