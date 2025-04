Dara Bubamara rešila je da spisku svojih nekretnina doda i jednu novu i to nedaleko od Novog Sada, gde trenutno i živi.

Kako pišu domaći mediji, pevačica je rešila da na placu na Fruškoj Gori, koji je kupila još pre nekoliko godina, sagradi luksuznu kuću za sebe i svog sina. Radovi počinju uskoro, a Dara neće žaliti novca kako bi sve bilo na vrhunskom nivou.

- Dara je plac na Fruškoj Gori kupila još pre korone. Ona ulaže velike pare u nekretnine, a kad je videla ovo mesto, odmah je rešila da tu sagradi vilu. Biće tip-top sređena sa velikim bazenom u dvorištu. Nalazi se na savršenom mestu, lokacija je vrhunska. Dara je oduvek želela da ima neko mesto za sebe van grada, a od ovog ne može biti bolje. Blizu joj je i stan u Novom Sadu, ali i u Beograda, gde joj treba manje od sat vremena vožnje. Vila će imati skoro 400 kvadrata. Posebno je insistirala na velikim garažama za automobile, zna se koliko je slaba na luksuzne četvotoškaše. Radovi će sigurno kasniti, teško da će sve biti završeno do kraja godine, ali gotovo je sigurno da će Dara sledećeg leta moći da uživa u svojoj novoj kući - ispričao je sagovornik.

Kako je dodao, Dara se neće u potpunosti preseliti iz Novog Sada na Frušku Goru, ali će svaki slobodan trenutak koristiti da uživa sa svojim sinom Kostom.

Da gradi novu kuću u Vojvodini, za medije je potvrdila i sama pevačica.

- Ja sam Novosađanka. Kako je kažem "novosadista". Ne sad u smislu da se ja nešto separatišem, nego tu sam. Imam svoju bazu. Sad želim da napravim kuću na Fruškoj Gori, gde imam plac već dugo. Neki svoj svet. Ne idem po Beogradu. Slabo. Ne planiram ja iz moje Vojvodine nigde daleko da idem. Meni ovde odgovara. Imam stanove i u Beogradu, ali to brdo, tamo-vamo, gužva, meni to ništa ne odgovara - rekla je Dara za Skandal.

Inače, Dara je odavno shvatila da je najsigurnije ulagati u nekretnine, pa je rešila da pre dve godine sebe počasti još novim stanom u Barseloni, koji joj je drugi po redu u Španiji. Pre toga je kupila stan u Atini.

Bubamara je i sama više puta isticala da nikada nije želela da se hvali nekretninama u svom vlasništvu. Pored dva stana u Barseloni, Dara već godinama u svom vlasništvu ima i nekoliko luksuznih nekretnina u Novom Sadu, odakle je inače i rodom. Iako je svojevremeno pričala da će sve nekretnine da rasproda, to očito nije slučaj, pa gotovo svake godine u medije ispliva podatak da se Dara počastila nekom novim stanom ili lokalom.

- Meni prijateljica stalno govori: "Daro, šta će ti toliko kuća i svega, pa umrećeš pod jednim krovom, u jednom krevetu." Stvarno je u pravu. Šta će mi toliko nekretnina, umreću u jednom krevetu. Ma, sve ću da rasprodam, šta me briga. Nikada se nisam hvalila svojim nekretninama, to nije moj stil. Svakako imam sina, želim da mu obezbedim lagodan život, a sve što je moje, to je i njegovo. Zapravo, sve što sam stekla ostavljam Kosti, a isti stav ima i njegov otac Milan, moj bivši muž - rekla je tada pevačica.

