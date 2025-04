SKANDAL NA KONCERTU 90-IH! Husa u klinču s obezbeđenjem, a sve zbog njegove žene! Pogledajte ovaj haos (VIDEO)

Večeras u jednom beogradskom klubu nastupaju zvezde devedesetih, među kojima su Dača iz grupe "Duck", Anabela i Gagi Đoganija, Zorana Pavić, Ivan Gavrilovia, Ella B i Huso iz grupe "Beat Streat", koji je doživeo neprijatnost.

Iako se atmosfera zagrevala u pozitivnom raspoloženju, u jednom trenu je došlo do skandala.

Naime, Husinu ženu Andreu obezbeđenje nije htelo da pusti, pa je i pevač morao da interveniše. Izvesno vreme oni su se raspravljali, ali su je kasnije pustili da bude među pevačima.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Da podsetimo, Husa je od Andree stariji 25 godina, a u jednom intervjuu je rekao kako ne voli kad njegovu ženu gledaju drugi muškarci, a on je to i jednom prilikom prokomentarisao:

- Kad se baviš javnim poslom izložen si javnim komentarima, pogledima i svemu, ali mi to biramo zato što jednostavno to smo mi i onda moraš da prihvatiš lepe i ružne stvari - rekao je on jednom prilikom pa dodao:

- Mora malo ljubomore da ima, a ako prevlada nije dobro, ali kao mali začin uvek je dobra da napravi dinamiku vezu. Sa moje strane ima malo, ali sa njene više. Imam sreće što imam tamniji ten, pa se nekada i ne vidi.

