Žiri digao ruke od kandidata u Zvezdama Granda: Obrukao si se, ovo je strašno!

Najkritikovaniji takmičar ove sezone “Zvezde Granda“, Ognjen Čvorović, za dlaku je izbegao dirktno ispadanje iz četvrtog kruga.

U poslednjem trenutku spasio ga je treći glas Đorđa Davida, koji kao da je znao da je takmičar u opasnosti, s obzirom da zaista nije bio na visini zadatka.

–Hvala do neba Đorđu, opravdaću to u baražu ako ne u sledećem krugu– rekao je vidno potrešen Ognjen.

-Ti si se obrukao večeras ovde u prvoj pesmi, molim te budi svestan toga da nisi za peti krug, što je strašno za tebe, i tu ću stati – odgovorio mu je Đole.

Svi članovi žirija bili su mišljenja da je ovo bilo Ognjenovo najgore izdanje kao i da je izbor pesama koji je napravio sa mentorom Milijem, pogrešan.

–Ja sam dala glas jer sam zbog prošlih krugova smatrala da zaslužuje šansu– poručila je Ceca.

Da je Ognjenovo pevanje večeras bilo nedovoljno, potvrdila je i Snežana Đurišić vidno zbunjena onim što se desilo na sceni.

–Ja obično dam glas pa ukažem na greške, ali veruj mi da ovde ništa nije bilo dobro. Reći će ti mentor svakako, jer i on čuje vrlo dobro - bile su Snežine reči.

Kako je u ovoj emisiji Sanja Vučić zamena za Mariju, pevačica je otkrila da je konstntno na vezi sa koleginicom i da su zajednički donele odluku da Sanja ne pritisne nijedan taster.

-Ognjene, ja sam zaista imala velika očekivanja od tebe i malo sam se razočarala. Ti umeš, ali delovalo je da te baš briga, kao da si samo čeka da pokažeš te tvoje visine i ništa više – objasnila je Sanja.

Na kraju komentara žirija, i mentori su dobili priliku da obrazlože svoje stavove, a Miligram nije mogao da se ne prikloni kolegama.

–Slažem se sa svima, to je sve istina što su rekli. Ti si upečatljiv kao lik, i fantastičan za ovaj šou ali ti se to pretvorilo u manu. Moraš da napreduješ kao pevač, a ti to ne pokazuješ, ne dešava se ništa. Ja jedino mogu sad da ti kažem da se staviš u baražu i da probaš da prođeš– rekao je Mili.

