Pevač Saša Kovačević jednom prilikom za Pink.rs otkrio akko se borio sa zdravstvenim problemima protekle dve godine. O tome nije govorio javno, ali se podvrgao brojnim lekarskim ispitivanjima kako bi ustanovio dijagnozu i započeo lečenje.

Naime, on je imao učestale temperature, organizam mu je konstantno bio slab, a imunitet nizak, a jednom prilikom govorio je o svom stanju.

- Ako mene pitate ja mislim da je to sve malo prenapumpano bilo. U pitanju je nešto virusnog tipa. Da li sa nekog letovanja, odmora, kako god... To je rezultiralo time da ja na nedeljnom nivou imam temperature i da ne mogu da izađem iz kreveta. Verovatno je imunitet prilično pao u tom periodu manje više i to je to. Zahvalan sam timu ljudi iz Urgentnog centra koji su izuzetno o meni vodili računa tih dana. Bogu hvala, pa ništa nije strašno - rekao je Saša.

Kako je nedavno ispričao, lekari su sumnjali na teške dijagnoze, što mu nije bilo ni malo prijatno, ali na kraju je dobio tačnu dijagnozu.

- Lekari su sumnjali na neke stvari koje nije bilo lepo čuti... Radili su mi analize koštane srži zbog loše krvne slike i svega toga... Lekari su posumnjali na neke stvari i sve proverili. Meni je virus kao virus napravio problem. Našli smo o kom se virusu radi i svi iz mog okruženja su isti virus preležali, samo je kod mene napravio te neke komplikacije. U pitanju je Parvovirus koji uglavnom prenose deca i recimo životinje. Onda smo se svi testirali i svi imali u kući isti virus, pa smo počeli da se pitamo da li smo ga dobili na nekom letovanju, ali Bogu hvala dobro se završila ta ekskurzija i svi smo dobro, što je najbitnije - ispričao je on.



Autor: N.B.