Svadbe se ne seća: Pevač šokirao detaljima, upitao ženu zašto nisu imali šampanjac, a njen odgovor će vas nasmejati

Ljuba Perućica i njegova izabranica Katarina Kolozeus zakleli su se jedno drugom na večnu ljubav 10. oktobra 2019. godine.

Mladoženja je, pre svega, sa svatovima došao po mladu. Morao je dobro da se namuči i preznoji kako bi je dobio, čak je i potpisao lažni predbračni ugovor. Svadba je u crkvi Svetog Jovana Vladimira na Voždovcu bila zakazana za pola 4, međutim sve se promenilo pošto su mladenci kasnili zbog gužve u saobraćaju.

Nakon svečane ceremonije uputili su se u jedan restoran, pa je Ljuba rešio da se malo opusti. Ipak, popio je previše pa se dela svadbe ni ne seća.

– Poprilično sam se napio za svoju svadbu, jednog dela se čak i ne sećam, a to je šampanjac. Ja sam dan posle pitao zašto nije bilo šampanjca, a moja žena mi je odgovorila kako je bio i da imamo kod kuće flaše sa našim imenima. Ja se toga ne sećam (smeh), to je jedini deo koji ne znam da je bio. Ceo dan sam bio veseo, niko nije primetio da sam ja popio jer sam inače veseo. To je bila mala crna rupa.

Podsećamo, Ljuba Perućica i Katarina Kolozeus uživaju u skladnom braku, a uskoro će se po drugi put ostvariti u ulozi roditelja

