Uslikala se bez filtera: Verica Rakočević u 77. godini otkrila lice, evo na čemu bi joj mnogo mlađe žene pozavidele (FOTO)

Verica Rakočević i u 77. godini izgleda sjajno, pa tako nema problem da pokaže svoje lice i bez trunke šminke i bez filtera.

Verica se moze pohvaliti znatno mlađim izgledom, iako je u osmoj deceniji života. I dok mnogo mlađe od nje nemaju hraboristi da objavljuju svoje fotografije u sasvim prirodnom izdanju, ona je to učinila bez problema.

Naime, Rakočevićka je podelila selfi i s ponosom pokazala svaku svoju boru i pegicu na licu, što jasno govori koliko nema problem sa samopouzadnjem, već voli i prihvata sebe baš takvu kakva jeste.

Inače, Verica je jednom prilikom osula paljbu po mladim devojkama koje se podvrgle estetskim operacijama.

"Nigde nisam videla tu količinu prostakluka kod mladih devojaka, koliko sam videla kod nas. Videla sam možda u nekim delovima, zemljama, taj neki primitivan, poluobrazovan svet koji na taj način opstaje i živi", rekla je ona i dodala:

"Prosto, ja to smatram bolešću. Bolešću roditelja koji svojoj deci to dozvoljavaju. Možete vi na vreme da naučite dete da mu je mnogo bitnije da pročita dobre knjige, da vidi dobru predstavu, da se bavi nekim poslom koji će ga ispuniti i oplemeniti nego da napumpa zadnjicu, usta, nadogradi kosu i nokte i da ode na splav. Ta manija, mislim da je prisutna, govorim sad za Beograd, i mislim da je ovde zastrašujuće u kojoj količini je to uzelo maha",istakla je ona bez dlake na jeziku.



Autor: N.B.