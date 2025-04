Ovo je istina: Sandra progovorila o odnosu sa MC Stojanom, priznala da li su u vezi pa otkrila kada će izbaciti nov album

Reporterka Katarina Rogojević se uključila uživo u Premijeru Vikend specijal sa pevačicom Sandrom Afrikom:

Katarina je razgovarala sa Sandrom o novoj pesmi koju je izabacila:

- Danas je izašla nova pesma, tek je prošlo par sati, videćemo i komentare i sve kada se čuje. Vratila sam se svom stilu i svom fazonu, to sam ja, to moja publika voli. Ovo je uvertira za album, neću stići sve da spremim do leta, ali kada se završi leto biće svega.

- Moram da kažem za ono sa Stojketom, to je ludilo, on je blesav i na svoju je ruku. Mi smo drugari dugo godina, puno ga volim, i ne zameram mu ništa. To je sve bilo zezanje, a tu nema ljubavnih stvari, ni zle namere - rekla je Sandra o MC Stojanu pa dodala:

- Kada dođe vreme za vezu, biće kada Bog kaže, volela bih da se desi to, da se ostvarima kao majka.

Autor: N.B.