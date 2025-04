Bez dlake na jeziku!

Milić Vukašinović nedavno je napustio bolnicu u kojoj je proveo četiri meseca zbog amputacije noge, a sada je o svom zdravstvenom stanju govorio za kamere emisije "Premijera Vikend - Specijal".

- Dobro sam, vežbam po kući, blizu sam da odbacim sva pomagala i da stanem na noge...Ima 10 dana kako sam kući došao, bio sam četiri meseca u bolnici za rehabilitaciju, ono je poseban svet tamo. Kada se setim prvi put kada smo ušli, 120 ljudi, neko bez jedne noge, neko bez obe noge, ima i žena. Zaista su me gotivili i ja sam njih...Najbitnije je biti u glavi dobar, biti hrabar, a biti hrabar znači nastaviti svoj doživljaj života kakav je bio pre onoga što ti se loše dogodilo, to loše ne sme da naruši - rekao je Milić, a onda je otkrio da i dalje ima bolove, no, međutim, oni su dosta slabiji od onih ranije:

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Imam još malo te fantomske bolove, ali su dosta slabiji. Kada skinem protezu, stalno kao da imam dole nogu, pa mi trne, trne, pa žigne. Jaučem, pa se Suzana prepadne, ali sve iz glave ide, medicina ne može da objasni te fantomske bolove.

Kako je istakao, da mu nije supruge Suzane, ne bi ovaj period uspeo sam da iznese.

- Da nije Suzane, to bi bilo pogubno, ja bez nje zaista ne bih mogao da funkcionišem, nikako. Tamo sestre obiđu, dva puta sam skliznuo s kreveta...Ja sam toliko pušio, ja sam uživao. Kada su mi govorili: "smanji, prestani", ja sam govorio: "ovaj užitak koji mi čini život lepšim, to nikada neću ostaviti i smanjiti". Znao sam da će se jednog dana dogoditi ovako nešto, za ovu nogu sam ja možda kriv. Nije bila za operaciju možda, ali sam prefosirao hodanje i onda mi je sve otišlo u taban - rekao je Milić, a onda se osvrnuo na period lečenja od alkoholizma:

Bio sam periodični alkoholičar, pio sam do kliničke smrti, pa sam se lečio. To je bilo pre 20 godina, a sada sam u stanju da ga gledam i da ne popijem ni gutljaj...Bio sam toliko pijan da se ne sećam, probudio sam se na krevetu prikopčan na infuziju, gledao sam sa strane i video sam da su sve pored mene narkomani. Bio sam sa bivšom ženom tada, ona me je dovela hitno.

Autor: Nikola Žugić